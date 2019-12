2010-2019 : les 146 œuvres culturelles qui ont marqué la rédaction de RTL

publié le 29/12/2019 à 16:10

Avec l'arrivée de l'année 2020 c'est une décennie qui s'achève. La rédaction numérique et le service culture de RTL se sont donc lancés dans une grande rétrospective. Objectif : trouver le meilleur des années 2010-2019 du côté de la culture.

Nous avons essayé de n'oublier aucun domaine artistique en sélectionnant le meilleur (selon nous)des arts classiques comme la musique, la littérature et le cinéma mais nous n'oublions pas non plus les séries télé, les BD et mangas, la mode ou encore les jeux vidéo qui, plus que jamais, représentent notre époque et nos modes de consommation de la culture.

Naturellement, il s'agit-là de listes hautement subjectives et pas exhaustives pour un sou. N'hésitez pas à nous faire connaître vos choix des œuvres qui vous ont le plus marqués ces dix dernières années en commentaires ou sur les réseaux sociaux. Oeuvre majeure ? Série incontournable ? Coup de cœur tout personnel ? Voici les choix de la rédaction.

Les albums de la décennie

> Adele - Rolling in the Deep Date : 26/12/2019

Adele et son album 21 (2011) qui compte les chansons cultes Rolling in the Deep, Someone like You ou encore Set Fire to the Rain et Stromae avec Racine carrée (2013) qui ont obtenu le plus de voix de la rédaction de RTL. Les années 2012 et 2013 semblent avoir été particulièrement marquantes dans la création musicale de cette décennie.

Ont été nommés pour cette catégorie :

- 1000 Forms of Fear de Sia (2014)

- + d'Ed Sheeran (2011)

- Channel Orange de Frank Ocean (2012)

- You Want it Darker de Leonard Cohen (2016)

- The Golden Age de Woodkid (2013)

- Reflektor d'Arcade Fire (2013)

- Dans la légende de PNL (2016)

- Wild Onion de Twin Peaks (2014)

- In Our Heads de Hot Chip (2012)

- Îl de Matthieu Chedid (2012)

- An Awesome Wave d'Alt-J (2012)

- L'Enfant sauvage de Gojira (2012)

- Vieillir avec toi de Florent Pagny (2013)

- La Vie de rêve de Bigflo et Oli (2018)

- Le choix d'Anthony Martin, rédacteur en chef de Laissez-vous tenter : Blackstar de David Bowie (2016)

- Les choix de Steven Bellery, journaliste musique : 21 d'Adele dans les sorties internationales et Racine carrée Stromae pour les francophones. Un choix qui rejoint l'avis majoritaire de la rédaction.

Les BD, comics ou mangas de la décennie

"L'Arabe du Futur" de Riad Sattouf Crédit : Allary Editions

Les 4 tomes de la série autobiographique de Riad Sattouf L’Arabe du futur publiés depuis mai 2014 a obtenu le plus de voix de la rédaction de RTL.





Ont été nommés pour cette catégorie :



- One Punch Man de ONE (Kurokawa)

- Quai d’Orsay de Christophe Blain et Abel Lanzac (Dargaud)

- Portugal de Cyril Pedrosa (Dupuis)

- La Tétralogie du Monstre d’Enki Bilal (Casterman)

- Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples (Urban Comics)

- Zaï, zaï, zaï, zaï de Fabcaro (Monotrème)

- Tu mourras moins bête de Marion Montaigne (Ankama)

- Culottées de Pénélope Bagieu (Gallimard)

- Les Gouttes de Dieu de Tadashi Agi et Shū Okimoto (Glénat)

- Le Caravage par Milo Manara (Glénat)



- Le choix d'Aymeric Parthonnaud, journaliste culture : Le Mari de mon frère de Gengoroh Tagame (Akata)

Les films de la décennie

> Mommy - Bande-annonce sous titrée

Mommy de Xavier Dolan n'a pas obtenu la Palme d'or mais a rassemblé le plus de voix de la rédaction de RTL dans cette catégorie. Mise en scène audacieuse, brillante interprétation, le thème de la mère, central das le cinéma du réalisateur et une merveilleuse séquence sur On ne change pas de Céline dion sont les ingrédients de ce succès.



Ont été nommés pour cette catégorie : - Whiplash, de Damien Chazelle

- La La Land, de Damien Chazelle



- 12 Years a Slave, de Steven McQueen

- Tree of Life, de Terrence Malick

- Shutter Island, de Martin Scorsese

- Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer

- Mid 90’s, de Jonah Hill

- Les films de Marvel Cinematic Universe

- The Battle of Sexes, de Jonathan Dayton et Valerie Faris

- Joker, de Todd Phillips

- La Reine des neiges, de Chris Buck et Jennifer Lee

- Moi, Daniel Blake, de Ken Loach

- Boyhood, de Richard Linklater

- Edmond, de Alexis Michalik

- Petit paysan, de Hubert Charuel



- Le choix de Stéphane Boudsocq, journaliste cinéma : la nouvelle trilogie Star Wars : Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et L'Ascension de Skywalker de J.J. Abrams et Rian Johnson.

- Les choix de Capucine Trollion et Aymeric Parthonnaud, journalistes pour RTL Super : Black Panther de Ryan Coogler, un incroyable coup de pied dans la fourmilière d'Hollywood et Your Name de Makoto Shinkai et sa sublime animation.

Les livres de la décennie

Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, la trilogie Vernon Subutex de Virginie Despentes et La Vérité sur l'affaire Harry Quebert de Joël Dicker sont les trois oeuvres qui ont marqué le plus les membres de la rédaction de RTL. Un triomphe pour ces auteurs francophones qui sont ex-æquo.



Ont été nommés pour cette catégorie :

- En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut (Finitude)

- Petit Pays de Gaël Faye (Grasset)

- Noir Désir. A l'envers, à l'endroit de Marc Besse (Ring)

- Freedom de Jonathan Franzen (L'Olivier)

- Ahlam de Marc Trévidic (J-C Lattès)

- Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie (Gallimard)

- Sauvage par nature de Sarah Marquis (Michel Lafon)

- Neverland de Timothée de Fombelle (Gallimard)

- Life de Keith Richards et James Fox (Robert Laffont)

- Chanson douce de Leïla Slimani (Gallimard)

- Soumission de Michel Houellebecq (Flammarion)

- Les Sœurs Livanos de Stéphanie des Horts (Albin Michel)

- Le cycle des Archives de Roshar de Brandon Sanderson (Orbit)



Le choix de Bernard Lehut, journaliste littérature : Boussole de Mathias Enard. Un livre exceptionnel grâce à cette érudition stupéfiante. L'auteur, 43 ans, méconnu du grand public et pourtant l'un des géants de sa génération, est un spécialiste et un passionné de l'Orient. Il nous raconte la fascination exercée par l'autre rive de la Méditerranée et du Bosphore sur les artistes et les voyageurs européens, en particulier au XIXème siècle. Boussole est une caverne d'Ali-Baba d'informations, d'anecdotes et de portraits illustrant cette influence et ça se lit comme autant de romans miniatures enchâssés dans ce roman monumental.

Les séries de la décennie

> Opening Credits | Game of Thrones | Season 8 (HBO)

C'est la série de fantasy phénomène Game of Thrones dirigée par David Benioff et D. B. Weiss et diffusée sur HBO qui a très aisément remporté la première place de cette catégorie. Rarement une série télé n'avait fait autant parler par le passé. Les jeunes acteurs de la série sont devenus les stars les plus bankables d'Hollywood et les scénaristes du monde entier peuvent désormais s'amuser à tuer des personnages principaux sans peur de représailles. Le public aime ça.



Ont été nommés pour cette catégorie :

- Mindhunter (Netflix)

- The Crown (Netflix)

- Orphan Black (BBC America)

- Downton Abbey (ITV1)



- House of Cards (Netflix)

- The Good Wife (CBS)

- Black Mirror (Channel 4)

- This Is Us (NBC)

- Le Bureau des Légendes (Canal+)

- Brooklyn 99 (Fox)

- Fleabag (BBC One)



Le choix d'Isabelle Morini-Bosc, journaliste télé : côté anglo-saxon, Downtown Abbey ou La Foire aux vanités. Côté français : Un village français et Engrenages. Et du côté des formats courts : Scènes de ménage.

Les jeux vidéo de la décennie

> The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo), le chef-d'oeuvre de la toute nouvelle console hybride de Nintendo, la Switch, a remporté haut la main la manche dans cette catégorie. Jamais Link et Zelda (et les joueurs) n'ont été aussi libres...



Ont été nommés pour cette catégorie :

- Civilization VI (Firaxis Games)

- Red Dead Redemption (Rockstar Studios)

- Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

- Just Dance (Ubisoft)

- Pokémon Go (Niantic)

- Detroit (Quantic Dream)



Le choix d'Aymeric Parthonnaud, journaliste RTL Super : la trilogie Dark Souls (2011-2016) des studios FromSoftware a créé un nouveau genre de jeux vidéo, sombre, riche et intraitable. The Last of Us (Naughty Dog) et The Witcher (CD Projekt) restent inégalés en terme de qualité et de narration.

Les expositions de la décennie

La collection Chtchoukine Icônes de l'art moderne à la Fondation Louis Vuitton a fasciné les membres de la rédaction. "C'est une collection mythique et l'œuvre d'un seul homme, Sergueï Chtchoukine qui a réuni 264 tableaux dont 16 Gauguin, 38 Matisse, 50 Picasso, sans parler des Monet, Manet, Van Gogh, et autre Cézanne collectionnés entre 1898 et 1914. Dans la période où tous ces artistes français étaient décriés, méprisés, rejetés en France, Sergueï Chtchoukine collectionnait leurs chefs-d'oeuvre, pour tapisser les murs de son palais à Moscou : le palais Troubetskoï. Lorsqu'il s’est rendu compte qu'il n'y avait plus de place sur ses murs, Chtchoukine a déménagé et il a ouvert son palais Troubetskoï au public, créant ainsi le premier musée d'art moderne du XXe siècle", note Monique Younès, journaliste de RTL.



Ont été nommés pour cette catégorie : - Edward Hopper au Grand Palais

- Basquiat à la Fondation Louis Vuitton

- Rétrospective Irving Penn au Grand Palais

- Picasso, bleu et rose au Musée d'Orsay

- JR au Louvre

- Dessins du Studio Ghibli au Musée de l'Art Ludique

- Niki de Saint Phalle au Grand Palais

- David Bowie is à la Philharmonie de Paris

- L'océan du futur à la Cité de la mer de Cherbourg

- Dynamo au Grand Palais

- Dali au Centre Pompidou

- Hergé au Grand Palais

- Gemito au Petit Palais



Le choix de Sylvain Zimmermann, responsable adjoint de la rédaction numérique : Hokusai au Grand Palais (2014). Vous connaissez forcément sa célèbre vague, véritable trésor national au Japon. Conçue en deux volets, l’exposition présentait 500 œuvres exceptionnelles de Katsushika Hokusai, dont une grande partie ne quittera plus le Japon.

Les spectacles et concerts de la décennie

Aucun spectacle ou concert n'a reçu une majorité de voix. En revanche un groupe a manifestement plu à de nombreux membres de la rédaction de RTL durant cette décennie et c'est : les Rolling Stones. Que ce soit au Stade de France en 2014, au Trabendo en 2012

ou à La Havane... Le groupe a manifestement su enthousiasmer entre 2010 et 2019.



Ont été nommés pour cette catégorie :

- Une nuit à Versailles de Vanessa Paradis

- Chicago à Mogador

- La Mélodie du Bonheur au Théâtre du Châtelet

- Dear Evan Hansen

- Bruce Springsteen à Bercy en 2016

- Les Damnés à la Comédie-Française

- Le show du Superbowl en 2016 avec Beyoncé, Bruno Mars et Coldplay

- Sigur Ros au Grand Rex

- Rammstein à Bercy

- West Side Story au Théâtre du Châtelet

- BTS au Stade de France

- M au Zénith juin 2013

- Le Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux mis en scène par Catherine Hiegel avec Vincent Dedienne

- La Dernière danse de Michel Sardou

- Les Nouvelles parisiennes de Laurent Ruquier

- My Fair Lady à l'Opéra Comique

- The 20/20 Experience de Justin Timberlake au Stade de france

- Le Prénom avec Florent Peyre et Jonathan Lambert



Le choix de Sylvain Zimmermann, responsable adjoint de la rédaction numérique : la production de Singin’ in the Rain au Théâtre du Châtelet en 2015, puis en 2017 sous la nef du Grand Palais.

L'émission de télé de la décennie

> On a pris un coup de vieux avec Nabilla au salon du livre - Quotidien du 28 Mars

C'est la chronique, puis segment, puis émission-fille et enfin émission-concurrente de Yann Barthès Le Petit Journal (Canal+) et Quotidien (TMC) qui a remporté le plus de voix de la rédaction. Un mélange habile de critique de la communication politique, de mode, d'humour, de pop-culture et de fact-checking.



Ont été nommés pour cette catégorie :

- RuPaul's Drag Race (Netflix)

- Le Tube (Canal+)

- La Grande Librairie (France 5)

- Les Marseillais (W9)

- Le Grand journal (Canal+)

- Cash investigation (France 2)

- Rendez-vous en terre inconnue (France 2)

- Au tableau ! (C8)

- Burger Quiz (TMC)

- C à Vous (France 5)



Le choix d'Isabelle-Morini-Bosc, journaliste télé : "Les Terriens du dimanche sur C8, hélas supprimée cette année. C’est pourtant le seul divertissement où la pluralité des opinions était réelle et vraiment respectée".

La collection ou le designer de la décennie

> Jacquemus ' Spring Summer 2020 ' Full Show Date : 27/12/2019

Deux créateurs diamétralement opposés dans leurs visions sont arrivés ex-æquo pour cette catégorie et ils se sont particulièrement faits remarquer pour leurs travaux sur le vestiaire masculin et féminin : le styliste solaire de l'ample et du coloré Simon Porte Jacquemus et Hedi Slimane (chez Dior puis chez Yves Saint Laurent et Céline) et ses silhouettes sombres, rock et longilignes.





Ont été nommés pour cette catégorie :

- Constance Guisset

- Karl Lagerfeld (Chanel)

- Rihanna (Fenty)

- Nicolas Ghesquière (Balenciaga et Louis Vuitton)

- Virgil Abloh (Louis Vuitton)



Le choix de Sylvain Zimmermann, responsable adjoint de la rédaction numérique : plus qu'une collection ou un créateur, c'est une paire de chaussure mythique qui a manifestement marqué la décennie : "le retour de la Stan Smith en 2014 après l’arrêt de sa commercialisation en 2011".