Depuis son passage dans The Voice en 2013 et sa participation à l'édition 2016 de l'Eurovision où il était arrivé sixième avec son tube J'ai cherché, Amir a su s'imposer comme révélation musicale en France. L'artiste enchaîne les succès et collectionne les récompenses. Son premier album Au cœur de moi, sorti il y a 3 ans, a été certifié triple disque de Platine avec plus de 300.000 exemplaires vendus. Même prouesse pour son deuxième opus Addictions publié en mai 2018 ! A cette occasion, l'interprète de On dirait a réédité l'album le 9 novembre dernier dans une version collector 2 CD, augmentée de 14 titres inédits dont la chanson Longtemps.

Réédition de l'album "Addictions" d'Amir avec 14 nouvelles chansons

Après sa tournée Addictour, Amir a laissé entendre qu'il pourrait mettre un frein à sa carrière. Du moins, pendant quelques temps. "Je compte ralentir la cadence sur scène" a-t-il annoncé. Les raisons de cette pause : peut-être sa nouvelle paternité ! L'homme de 34 ans est devenu papa d'un petit garçon prénommé Mikaël en février dernier.

Mais avant ce break mérité, l'artiste va terminer sa tournée. Il sera notamment présent sur scène pendant l'été avec plusieurs festivals. Vous le retrouverez notamment le 28 mai prochain à Épinay-sous-Sénart, le 30 juin à Saint-Omer, le 4 juillet à Berre-L'Etang pour Les nuits de Berre, le 20 juillet au programme du Passage Music Festival, le 27 juillet à Montivert, le 28 juillet à Tournai, le 29 juillet à Arcachon dans le cadre du Arcachon en Scène. Le chanteur sera aussi présent à Bandol le 1er août, le 3 août à Vailly-sur-Sauldre, le 13 août à Erbalunga, le 24 août à Narbonne pour le Barques en scène, le 25 août à Penthalaz, le 31 août à Bagnols-sur-Cèze ou encore le 6 septembre à Noirmont.

Il y a quelques jours sur son compte Instagram, Amir a annoncé la sortie d’un nouveau single. Intitulé 5 minutes avec toi, le morceau est accompagné d’un clip publié le 12 avril dernier sur YouTube. Nous vous proposons de le découvrir ci-dessous...

> Amir - "5 minutes avec toi" (Clip officiel)

