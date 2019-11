publié le 12/11/2019 à 11:40

Ron Wood est un des guitaristes rock les plus connus au monde, membre des Rolling Stones depuis 1975. Il publie, ce vendredi 15 novembre, Mad Lad, un album solo de reprises de chansons de Chuck Berry.

Ronnie Wood, 72 ans, les cheveux toujours en pétard, un café à la main, arbore sur sur son tee-shirt noir, la silhouette de l'un de ses guitar hero : Chuck Berry. "J’ai été très surpris qu’après la mort de Chuck Berry, il n’y ait aucun album hommage. Et je trouvais qu’il fallait rectifier cette erreur", se confie-t-il. Il décide donc de revisiter une dizaine de titres du musicien américain de génie, pionnier du rock'n roll décédé en 2017, à l'instar de l'inoubliable Johnny B. Goode.

"Les gens qui ne connaissent pas Chuck Berry pourront entrer dans son répertoire et aller fouiller dans ses albums pour y trouver une incroyable musique", estime Ron Wood qui a enregistré cet album en live. Ce qui confère à l'ensemble une énergie, un aspect brut plutôt bienvenu. Les onze pistes ont été immortalisées l'an dernier au Tivoli Theatre, dans la ville de Wimborne au Sud de l'Angleterre.

🔴9️⃣H @LVT_RTL 🔜 @RonnieWood se confie ce matin sur @RTLFrance Il est le guitariste rythmique des @RollingStones depuis près de 45 ans. Il sort cette semaine #MadLad un hommage à Chuck Berry. Il nous parle de son idole, de peinture, de @MickJagger, de son groupe,... pic.twitter.com/5RgrXyXlRa — Steven Bellery (@StevenBellery) November 12, 2019

La pochette de Mad Lad met en scène Chuck Berry peint par l'artiste lui même. La peinture est l'autre violon d'Ingres du guitariste : "La peinture, c’est assurément une manière de me calmer, peindre, c’est ma libération", estime-t-il.

Ron Wood se confie également sur sa santé, deux ans et demi après avoir été opéré d'une tumeur au poumon ; "Je me sens véritablement émancipé. Je suis enfin libre de la cigarette, de l’alcool, des drogues. Je suis juste un mec heureux, raconte-t-il. Je suis heureux avec ma femme Sally, Alice et Gracy mes deux jumelles. Je suis heureux avec mes autres enfants qui sont adultes maintenant. Je suis un homme heureux !", insiste Ron Wood.



Mad Lad est un disque de passeur, d'amoureux du rock'n roll, le premier d'une trilogie que Ron Wood veut dédier aux musiciens qui l'ont influencés. Trois concerts seulement sont prévus, mais en Angleterre seulement, à la fin du mois de novembre.