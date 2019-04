publié le 16/04/2019 à 07:22

Une partie de Notre-Dame de Paris est partie en feu cette nuit. Le sinistre, qui s'est déclaré vers 18h50, a ravagé le toit de l'édifice et sa flèche, l'un des symboles de la capitale. Symbole aussi d'un roman, celui de Victor Hugo et d'une comédie musicale adaptée de celui-ci. Ceux qui ont incarné les personnages du célèbre écrivain, rendent hommage à la cathédrale qui l'a inspiré.



Écrit par Luc Plamondon et composé par Richard Cocciante, la comédie musicale a été jouée pour la première fois en 1998. Immense succès partout dans le monde, elle a été traduite dans neuf langues et vue par des millions de spectateurs. Elle a révélé des artistes comme Hélène Ségara ou Garou qui ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux dans la soirée.

Garou qui jouait le personnage de Quasimodo n'a pas caché son émotion. "C'est les cloches que je sonne pour la maison de mon Quasimodo. Je suis triste", a-t-il écrit. Dans la même veine, Hélène Ségara a écrit "Je ne peux y croire", accompagné de clichés souvenirs.



Notre berceau parisien se consume... Ce pilier de la foi, de l’architecture et de l’inspiration de temps de gens, d’artistes, de siècles...

C’est les cloches que je sonne pour la maison de mon Quasimodo.

Je suis triste — Garou_officiel (@Garou_officiel) 15 avril 2019

> Notre Dame de Paris - Belle HD