publié le 31/12/2019 à 04:01

Sur 20.000 candidats castés, seuls 110 ont été sélectionnés pour se confronter aux coachs et bénéficier de leur expérience et de leur savoir-faire. Cette nouvelle saison accueillera quatre stars incontournables de la scène française : Pascal Obispo, Amel Bent, Lara Fabian et Marc Lavoine qui transmettront leur expérience et leur savoir-faire aux nouvelles Voix de demain.

Cette année, TF1 rappelle que la saison 9 s’appuiera sur "ses fondamentaux pour une saison au plus près des émotions". Les coachs se retourneront pour justifier leur choix même avec quatre "non". Ils pourront également échanger avec tous les talents, même ceux non retenus.

Le nombre de candidats par équipe a également été revu à la baisse. Dans la saison 8, les quatre coachs avaient accueilli dix-huit candidats. Cette année, les jurés constitueront leur équipe avec quatorze talents. "À l’issue des Auditions à l’aveugle, les équipes ne pourront plus évoluer parce qu’aucun vol de talent ne sera possible par la suite ni aux Battles ni pendant les KO", annonce la chaîne. Plus de seconde chance, les talents devront donner le meilleur d’eux-mêmes.



Une "formule XXL"

Les émissions en direct se réaliseront dans une grande salle de concert dans "une formule XXL", d'après la chaîne. Les demi-finalistes se produiront comme de grands artistes sur scène et, pour la toute première fois, seuls les téléspectateurs désigneront les 4 finalistes à l’issue de la demi-finale. Le soir de la grande finale, ils éliront le gagnant de l’édition 2020. De quoi promettre une saison 2020 passionnante.