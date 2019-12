publié le 15/12/2019 à 14:00

Un grand casting pour de grandes chansons. Le 22 novembre dernier, Julien Clerc a publié Duos, un album dans lequel le chanteur reprend tous les grands classiques de son répertoires avec des artistes phares de la chanson française.

C’est en septembre dernier que Julien Clerc a repris le chemin du studio d’enregistrement

pour un projet à part, une incise dans sa discographie riche de 24 albums originaux et en plus de 50 ans de carrière. Après avoir un peu hésité, le chanteur a finalement accepté de se lancer dans l'aventure de ce nouvel opus, mais à deux conditions : choisir des moments saillants de son répertoire et des signatures vocales de caractère.

Pour réaliser Duos, Julien Clerc a fait appel à Calogero, grand ordonnateur de A nos amours en 2017, le directeur artistique Eric Lopez ainsi que les arrangeurs-réalisateurs Jam Huu Tri et Cyrille Nobillet. Côté voix, l'interprète de Ma préférences s'est entouré d'artistes venant d'univers musicaux divers : sa fille Vanille, Carla Bruni, Zaz, Sandrine Kiberlain, Calogero, Maxime Le Forestier, Francis Cabrel, Vianney, Christophe Mae, Philippe Katerine, Soprano et Florent Pagny.

"Duos", le nouvel album de Julien Clerc, est sorti le 22 novembre 2019

Comme premier extrait, Julien Clerc a choisi Souffrir par toi n'est pas souffrir, un titre sorti en 1975 et qu'il reprend ici en duo avec Francis Cabrel. Bien que cette chanson ne soit pas la plus connue de son répertoire, le chanteur estime que c'était le seul morceau qu'il pouvait proposer à Francis Cabrel : "J’ai choisi pour lui une mélodie qu’il aurait pu composer. Dès qu’il a commencé à la chanter, la cause était entendue" explique-t-il. Nous vous proposons de découvrir le titre ci-dessous...

> "Souffrir par toi n'est pas souffrir" (en duo avec Francis Cabrel)

Parmi les autres titres qui composent cet album, nous retrouvons également Ma préférence, Fais-moi une place, Ce n'est rien, Femmes je vous aime, Mélissa, Laissons entrer le soleil, Double enfance, Ballade pour un fou, Utile ou encore Danse s'y. Des mélodies familières et imparables de Julien Clerc, des paroles de David McNeil, Jean-Loup Dabadie, Françoise Hardy, Maxime Le Forestier mais aussi Etienne Roda-Gil pour des chansons qui font aujourd'hui partie de notre patrimoine.