publié le 17/05/2019 à 18:00

Deux ans après l'album collégial Lamomali, Matthieu Chedid, alias -M-, a sorti treize morceaux inédits et éclectiques dans Lettre Infinie le 29 janvier 2019. Un disque dans lequel l'artiste renoue avec une pop plus légère et des arrangements plus funk qui rappellent ses débuts. Il parle aussi de notre époque, notamment avec son titre Supercherie.



"J'adore jouer avec les mots et les sens et dans Supercherie, ça parle de notre époque, des leurres liés à l'actualité. On est dans un monde d'images et parfois, on s'y perd un peu", avait détaillé le chanteur au micro de RTL dans l'émission Laissez-vous tenter.

L'ensemble, co-écrit par Thomas Bangalter des Daft Punk, est suave et addictif. Ses paroles gagnent en clarté, sans perdre en poésie. Lettre Infinie est probablement son album le plus personnel, construit comme treize lettres distinctes. Sur la scène du Grand Studio RTL, il a interprété six titres issus de l'album.

À ses côtés, on retrouve les artistes Nach (avec laquelle il a interprété le titre La Bonne étoile) et Maelle. À noter que -M- sera en tournée, après La Scène musicale à Paris, entre le 3 et 8 juin 2019, il sera dans toute la France, entre les Nuits de Fourvière à Lyon les 26 et 27 juin prochain et des concerts grandioses à l'AccorHotels Arena les 16, 17 et 18 décembre 2019.

"Lamomali"

Également dans "Le Grand Studio RTL"

L'artiste Nach, de son vrai nom Anna Chedid, est la fille de Louis Chedid et sœur de Matthieu Chedid. Une famille dans laquelle chacun des membres vibrent aux rythmes des guitares sèches, des pianos enflammés et des voix sensibles.



Son album L'aventure sera à partir du 24 mai 2019 dans les bacs. Elle sera en tournée dans toute la France, au Splendid à Lille le 21 mai 2019, en première partie de -M- le 7 juin à la Scène musicale de Paris ou encore également en première partie, de Vanessa Paradis cette fois, à l'Olympia, les 29 et 30 juin 2019.

Nach dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : Lewis Joly / SIPA PRESSE / RTL



Maelle a appris le piano, la guitare puis le chant en autodidacte dès ses 5 ans. Des pratiques qu'elle a également apprivoisé au fur et à mesure de sa vie et qui lui ont permis de remporter la finale de The Voice en 2018. Son premier single Toutes les machines ont un cœur est sorti le 5 avril 2019. Il a été composé et produit pat Calogero et écrit par la chanteuse Zazie.



Sur la scène du Grand Studio RTL, les spectateurs on pu être transportés par les rythmes percutants des titres The A Team et Toutes les machines ont un cœur.

Maelle dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : Lewis Joly / SIPA PRESSE / RTL

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.