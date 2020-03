publié le 17/03/2020 à 21:12

L'opération s'appelle "Bach des balcons". Depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé lundi 16 mars, une période de 15 jours de confinement pour limiter la propagation du coronavirus, l'angoisse de ne plus pouvoir sortir grandit chez les Français. Le mouvement Classical Revolution a alors lancé une initiative.

La semaine dernière en Italie, où le confinement total est acté depuis le 10 mars, de nombreux citoyens s'étaient mis à chanter à leur balcon, des chanson populaires, dont l'hymne du pays. Inspiré par ce mouvement de solidarité transalpin, Classical Revolution a lancé un appel sur Facebook, invitant tous les musiciens à jouer sur leur balcon en France, ce mardi à midi, heure du début du confinement.

"Ouvrez grands vos fenêtres - il y aura de la musique qui démarre à midi. On commence par le 1er suite pour violoncelle de Bach, joué par nos copains révolutionnaires depuis leurs chez eux. Prends ton instrument et mets toi à la fenêtre ce mardi - on a besoin de toi !", est-il écrit sur la page de l'événement qui a déjà rassemblé plus de 500 participants. "On n’est pas que à Paris ! N’importe où vous êtes - donnez un peu de joie. La musique est pour tout le monde et on as besoin de nos musiciens précieux".