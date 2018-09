publié le 02/09/2018 à 17:53

On imagine la déception des fans... U2 a dû interrompre son spectacle au bout de seulement quelques chansons lors d'un concert à Berlin. La raison ? Bono, le célèbre chanteur du groupe irlandais, a été victime d'une extinction de voix.



"Nous sommes tellement désolés pour l'annulation de ce soir. Bono était en pleine forme et sa voix en excellente condition avant le spectacle, mais après quelques chansons il a souffert d'une extinction complète de voix", a indiqué le groupe rock dans un communiqué publié sur son site. Et de préciser : "Nous ne savons pas ce qui s'est passé et allons consulter un médecin".

Dès les premières chansons Bono a paru éprouver des difficultés avec sa voix. À plusieurs reprises, y compris pendant les chansons, le chanteur de 58 ans s'est interrompu pour se désaltérer. Il a finalement annoncé qu'il ne pouvait plus continuer.

Les spectateurs devraient toutefois pouvoir revenir pour un concert à une date ultérieure. Il s'agissait du deuxième et dernier concert d'affilée prévu à Berlin dans le cadre d'une tournée.