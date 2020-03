Coronavirus : Rihanna fait un don de 5 millions de dollars pour lutter contre la maladie

publié le 23/03/2020 à 12:33

Rihanna n'est pas qu'une chanteuse et une business-woman, c'est aussi une philanthrope. Parfaitement au courant de la pandémie qui menace le monde et son île natale de la Barbade, Rihanna a annoncé une série de dons pour aider les populations et les services sanitaires face au drame qui se profile. Mia Mottley, Première ministre de la Barbade, a annoncé que la chanteuse avait effectué un don de 700.000 dollars pour que l'île puisse rapidement faire l'acquisition de respirateurs.

La fondation créée par l'artiste, la Clara Lionel Foundation, va aussi signer un gros chèque de 5 millions de dollars pour aider une myriade d’organisations internationales, américaines et caribéennes face au virus. Les associations Partners In Health, Direct Relief, Feeding America ou encore l'OMS seront les bénéficiaires de ce don. Le but est d'améliorer la distribution de matériel médical aux populations et aux soignants et d'offrir de la nourriture aux plus modestes.

La chanteuse n'a pas fait état de ces dons sur ses réseaux sociaux personnels qu'elle utilise avec parcimonie depuis plusieurs semaines. Chanteuse, créatrice de maquillage, de lingerie et première femme noire à diriger une maison de couture de luxe, Rihanna est à la tête d'une fortune avoisinant les 600 millions de dollars d'après le magazine Forbes.