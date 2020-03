Pierre Lemaître: "Je profite du confinement pour écrire un dictionnaire du polar"

publié le 19/03/2020 à 16:00

Après Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie et Miroir de nos peines (sorti en janvier dernier), le romancier Pierre Lemaître s'apprêtait à rédiger le quatrième tome de sa formidable saga Les enfants du désastre, censé se dérouler pendant la guerre d'Indochine. Las ! C'était sans compter l'épouvantable crise et le confinement liés au Coronavirus. L'écrivain a dû faire une croix sur le voyage de repérages prévu au Vietnam... mais il n'a pas posé le stylo pour autant !

Comme il le confie à Stéphane Bern ce jeudi, le Prix Goncourt 2013 a entamé la rédaction d'Un dictionnaire amoureux du polar ! Une sorte de retour à ses premières amours... ce qui n'empêche pas Pierre Lemaître d'être évidemment attentif à la situation actuelle. Une situation qui, à certains égards, fait parfois penser à la débâcle de 1940 dont il est beaucoup question dans son dernier livre: "Un peu comme en juin 1940, les parisiens ont fui un envahisseur !" résume l'auteur sur RTL.

Après ce premier invité passionnant, Stéphane Bern s'entretient avec d'autres personnalités en lien avec l'actualité: l'ancien tennisman Patrick Proisy (finaliste de Rolland-Garros en 1972 et auteur de Les Incroyables destins des stars du tennis) et Agatha Lecaron, l'animatrice de "La maison des maternelles" sur France 5 et auteure de La maison des maternelles - Le guide des parents épanouis (First).

Miroir de nos peines Crédit : Albin Michel

"Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu’elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d’une période sans équivalent dans l’histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.

Il fallait toute la verve et la générosité d’un chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d’un peuple broyé par les circonstances.

Secret de famille, grands personnages, puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique… Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet."

Les incroyables destins des stars du tennis

Les-incroyables-destins-des-stars-du-tennis Crédit : Le Cherche-Midi

"Lorsqu’il évoque la peur, la joie, le stress, le courage, le don, la solitude, la sueur, les larmes ou le sang des tennismen, Patrick Proisy sait de quoi il parle : 6e joueur mondial en 1972 (il sera l’un des joueurs les mieux classés du tennis français), finaliste de Roland Garros la même année, ½ finaliste de l’Open d'Australie 1973, il a été n°1 français et joueur de Coupe Davis de 1971 à 1977.

De 1968 à 1981, il a côtoyé plusieurs générations de champions. Des Laver, Rosewall, Emerson aux Nastase, Kodes, Orantes, Gimeno, Ashe en passant par les Connors, Borg, Vilas, Panatta, Tanner pour finir par les Gerulaitis, McEnroe, Leconte et Noah, il a joué contre eux ou suivi de près leur carrière.

À travers ces vingt-sept « histoires », il porte un regard tendre et pertinent sur un siècle de tennis. Page après page, ces héros deviennent des amis tandis que la narration nous régale de destins extraordinaires et de valeurs universelles bien au-delà des courts et des normes."

La maison des maternelles - Le guides des parents épanouis

La maison des maternelles Crédit : First

"Grossesse, naissance, petite enfance : toutes les réponses des experts de l’émission.

Comment calculer sa date de terme ? Doit-on avoir peur du CMV ? Comment préparer son congé maternité ? Tout savoir sur le casse-tête du siège auto. Et lorsqu’on veut aller vers un accouchement physiologique ? Comment pratiquer le peau à peau dans les premières minutes même pour les papas ? Soulager les coliques du nourrisson. C’est quoi le « terrible two » ?"

