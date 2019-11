publié le 22/11/2019 à 10:19

Les fans sont effondrés : le groupe Coldplay ne fera pas sa tournée de concerts pour défendre son nouvel album Everyday Life, sorti ce vendredi 22 novembre. La raison ? Respecter les engagements du groupe en matière d’environnement.

L’annonce est tombée ce jeudi 21 novembre. Dans une interview réalisée par la BBC, Chris Martin, chanteur de Coldplay, a déclaré : "Nous prenons du temps pendant une ou deux années à venir, pour réfléchir à comment nos tournées peuvent être bénéfiques pour l’environnement".

Le groupe souhaite désormais une neutralité carbone et rêve de show avec des panneaux solaires et une absence de plastique. Avant, le rockeur cassait des chambres d’hôtel, portait du cuir, vivait vite et plaisait aux ados parce qu’il effrayait les parents. Aujourd’hui, il a pris une douche et ne veut plus de pailles en plastique lors de ses concerts.



Encore des efforts à faire dans l'industrie musicale

La BBC a fait un bilan de la dernière tournée du groupe. Entre 2016 et 2017, Coldplay a donné 122 concerts sur 5 continents mobilisant en permanence 109 personnes, 32 camions, 9 chauffeur de bus et réunissant en tout 5,4 millions de spectateurs. Un bilan carbone routier et aérien conséquent.

Au début des années 2000, Radiohead n’avait pas été aussi radical mais avait été le premier groupe à mesurer son empreinte carbone et avait refusé de donner des accréditations aux journalistes s'ils ne venaient pas les chercher en vélo.

Beaucoup de festivals font des efforts sur les déchets mais les tournées restent un problème : les ventes de disques sont plus faibles et les concerts sont la seule manière de faire bouillir la marmite. La dernière tournée de Coldplay a rapporté plus de 500 millions de dollars : beaucoup d’artistes préfèrent faire passer des messages sur scène plutôt que d’annuler une tournée.

Coldplay donnera un concert à Londres au Muséum d’Histoire naturelle, lundi 25 novembre, et lance son album avec deux shows à Amman en Jordanie, visibles sur Youtube... dont les vidéos rejettent des tonnes de CO2.