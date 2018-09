et AFP

Le drame des migrants, un plaidoyer pour l'Europe, un hommage aux femmes. U2, retombant dans les travers de son leader Bono qui se rêve Prix Nobel de la Paix, a livré un concert que de rares moments exaltants n'ont jamais pu faire décoller, samedi 8 septembre. Pourtant, au grand soulagement du public de l'AccorHotel Arena à guichets fermés, comme elle le sera dimanche, mercredi et jeudi, Bono avait bel et bien retrouvé sa voix, après l'avoir brutalement perdue il y a une semaine à Berlin.



Fait rare pour U2, il avait été obligé de stopper ce show qui s'inscrit dans la tournée eXPERIENCE + iNNOCENCE et reprend, en l'optimisant encore mieux, le concept scénographique de celle de 2015.

C'est donc sur une des passerelles du fameux écran géant mobile, long de 30 mètres et haut de 8, suspendu au cœur de la salle, que la silhouette des quatre Irlandais est apparue sur The Blackout après une introduction avec des images d'archives de grandes villes européennes détruites après la Seconde Guerre mondiale, et le visage de Charlie Chaplin dans la peau du Dictateur. L'avertissement face à la montée des extrêmes était clair.

Un spectacle laborieux

Tout aussi bienveillants et sincères soient-ils, les messages visuels qui ont accompagné la performance du quatuor irlandais pendant un petit peu plus de deux heures, ont souvent plombé le spectacle. Drame des migrants, plaidoyer pour l'Europe, hommage aux femmes, personne n'a été oublié.



Lors du rappel, Bono a même concédé trop s'éterniser parfois à prêcher les convertis pour un monde meilleur, au grand dam des trois autres membres du groupe, qui eux pensent avant tout musique.