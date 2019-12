publié le 20/12/2019 à 17:51

Artiste de rock avec le groupe Téléphone et en tournée dès 2015 avec le groupe Les Insus, Jean-Louis Aubert est de retour en solo avec son nouvel album Refuge, sorti le 15 novembre dernier. Deux disques, 22 titres, tous écrits et composés par Jean-Louis. Le tout donne un album "sur la ligne de vie, qui parlent de choses intérieures qui nous aident à vivre ensemble."

Depuis quelques mois, il se produit seul sur scène, uniquement entouré d'hologrammes à son image. Une performance inédite qui lui permet de jouer de tous les instruments et qui a demandé au chanteur plus de deux ans de travail.

Il sera en tournée avec le "OLO Tour" en 2020 : le 28 février au Zénith de Toulouse, le 4 mars à Lille, le 7 mars au Zénith d’Amiens, le 10 mars à Rouen, le 13 mars à Limoges, le 17 mars au Zénith de Nantes.

Vidéoclub

C’est le duo qui a marqué l'été 2019. Adèle Castillon et Matthieu Reynaud, jeune couple d'une vingtaine d'années, ont rencontré un véritable succès avec leur titre Amour plastique. S'en est suivi un concert à guichet fermé en avril à Nantes et une première tournée pendant l'été.

D’abord repérée sur grand écran dans un film de Dominique Farrugia (Sous le même toit, 2017), Adèle est aussi youtubeuse et connait bien les codes du web. Matthieu, lui, consacre son adolescence à la musique. Le garçon apprend à jouer de plusieurs instruments durant sa jeunesse, comme de la guitare basse, du synthé et de la batterie.

Amour plastique a rassemblé près de 10 millions de vues sur YouTube et Roi plus de 4 millions. Un premier album devrait voir le jour en 2020.

Alma Forrer

La jeune auteure-compositrice-interprète de 25 ans à l’imaginaire fantasque et à la curiosité

sans failles étonne par son parcours, déjà jalonné de deux premiers EP autoproduits, remarqués par la critique, de premières parties de Vianney, Biolay ou la Grande Sophie.



Fille spirituelle d’Angel Olsen et de Marie Laforêt, elle rappelle les égéries des années 80. Elle mixe la variété française des années 70, le folk indé américain (Cat Power,

Marissa Nadler) et les songwriters légendaires (Leonard Cohen...).



Alma Forrer sera en concert le 13 mars 2020 à Joinville le Pont (94), en première partie de Renan Luce.

Elodie Frégé

Grande gagnante de la saison 3 de la Star Academy, son premier album, Élodie Frégé, sort au printemps 2004 et se vend à plus de 200.000 exemplaires.



En 2006, elle sort son deuxième album, Le Jeu des 7 erreurs, réalisé en collaboration avec Benjamin Biolay, En 2010, elle tourne dans le film Potiche de François Ozon.



La chanteuse sort son troisième album, La Fille de l'après-midi, en octobre 2010, porté par un premier single du même nom. Son quatrième album, intitulé Amuse Bouches, sort en juin 2013. En 2019, elle incarne Marylin, dans Norma Jeane Monroe, la pièce d’Anthony Michineau.