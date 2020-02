Christine and the Queens - People, I've been sad | A COLORS SHOW

publié le 05/02/2020 à 19:37

Une pièce vide, un fond violet, un micro, Chris n'a pas besoin de plus. Dans les locaux berlinois de la plateforme musicale Colors, celle qui s'est fait connaître sous le nom de Christine and the queens révèle ce mercredi 5 février un morceau inédit, près de deux ans après la sortie de son dernier album.

Intitulé People I've Been Sad, le morceau alterne entre l'anglais et le français, entre la puissance et la mélancolie. Si le single bénéficie d'une version studio, il serait dommage de passer à côté de la performance livrée par la chanteuse, envoûtée, passionnée, concentrée à l'extrême pour livrer une saisissante confession.

La plateforme Colors se définit comme "une plateforme musicale esthétique unique", revendiquant "toutes les couleurs, pas de genre" dans une démarche similaire à celle qui a conduit la chanteuse à adopter le pseudo Chris en 2018.

Colors "cherche à produire une scène claire et minimaliste qui met en lumière les artistes, leur donnant la possibilité de présenter leur musique sans aucune distraction", peut-on encore lire dans la présentation de la plateforme. Aucune distraction, de l'art, tout simplement.