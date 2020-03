Le groupe M6 dévoile sa nouvelle offre de podcasts natifs avec RTL Originals

publié le 09/03/2020 à 06:01

Après le succès de ses premiers podcasts natifs, le groupe M6 lance de nouveaux programmes originaux. 12 podcasts sont disponibles dès ce lundi 9 mars, d’autres suivront cet été et à la rentrée.



Cette nouvelle saison illustre l’ambition du Groupe M6 dans ce domaine et sa capacité à se transformer pour anticiper les nouveaux usages. De nouvelles antennes (W9, Paris Première) et marques (Capital, Golden) emblématiques du Groupe se déclinent désormais en podcasts natifs sur des thématiques toujours plus variées.



RTL Originals permet de développer naturellement l’offre native du groupe. RTL Originals est également un label de production de contenus audio digitaux au service des marques et autres diffuseurs.

Tilt - RTL

Des anonymes racontent comment ils ont décidé d’adopter un comportement beaucoup plus responsable et durable et l’ont mis en pratique au quotidien.

Sacrebleu ! - RTL

Retour sur les moments marquants de l’équipe de France à l’Euro de foot. De Michel Platini à Antoine Griezmann, en passant par Zinédine Zidane.



RTL Pop Culture - RTL

De la fantasy à la science-fiction en passant par les zombies ou les super-héros, Capucine Trollion et Aymeric Parthonnaud décortiquent l’actualité de la pop culture au quotidien.



J't'emmène à New York - RTL 2

Le chanteur et animateur Gaëtan Roussel propose une plongée dans l’histoire musicale de New York. De Bob Dylan à Madonna, du jazz au hip-hop, la voix de Louise Attaque se promène dans les rues de la Grosse Pomme et dans ses souvenirs.



Pop Rock Collection - RTL 2

Chaque mercredi, Carole Vega, animatrice à RTL2, vous emmène dans les coulisses des plus grand titres pop-rock qui vous accompagnent depuis toujours.



Les Films Mythiques - Paris Première

Thierry Cheze, journaliste cinéma, raconte l’histoire d’un classique du 7e art diffusé dans la collection Les Films mythiques à partir du 5 mars sur Paris Première.



All Stars - Fun Radio

Dans un long entretien-confession, un DJ mondialement connu revient sur les différents déclics qui ont jalonné son parcours. Pour cette saison 2, Bob Sinclar se livre comme jamais.



Les Voix du Crime - RTL

Après le succès de la première saison, le podcast Les Voix du crime revient avec de nouveau épisodes. Avocat(e)s, enquêteur(ice)s, suspects… Des témoins clés des grandes affaires judiciaires se confient au micro à nos experts.



Golden Comedy Club - Golden

Les meilleurs sketchs de 10 humoristes enregistrés au Barbès Comedy Club en son binaural.



Une lettre d'Amérique - RTL

Chaque semaine, le journaliste Philippe Corbé, nous adresse une lettre d’Amérique pour partager son regard sur ce pays complexe, dirigé par l’indomptable Donald Trump.



Bruno dans la radio - Le Bonus - Fun Radio

Chaque jour, Bruno Guillon et son équipe proposent de prolonger l’émission du jour en podcast, pour un contenu 100% exclusif disponible seulement 24h sur toutes les plateformes.



Capital - M6

Toutes les deux semaines, reprise d’un reportage de l’émission présentée par Julien Courbet pour une diffusion des reportages en audio.



L’équipe RTL Originals

