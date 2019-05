Les Françaises au lit : Premiers pas dans la sexualité

publié le 27/05/2019 à 00:47

“À quoi ressemble un sexe d’homme ?”, “Pourquoi ai-je du sang dans ma culotte ?”, “Quel est le meilleur moyen de contraception ?”... Ces questions, Danielle (79 ans), Alice (46 ans) et Alix (20 ans) se les sont posées avant même le début de leur vie sexuelle.



Toutes ont dû trouver des réponses par elles-mêmes, dans un livre offert par une mère intimidée, par les discours autour de la sexualité, dans le feu de l’action d’un rapport sexuel, ou grâce à une lettre envoyée par une grande sœur plus expérimentée.

"Maintenant les jeunes sont de plus en plus informés avec les médias et internet, mais à l’époque, rien ne nous était dit". Chacune à leur manière, ces Françaises nous racontent comment l’héritage du discours familial ou scolaire sur la sexualité a influencé et marqué leur vie sexuelle.

La sexologue du Cabinet de curiosité féminine, Claire Alquier, donne de son côté des conseils pour transmettre aux plus jeunes un discours positif autour de la sexualité, notamment grâce à des ressources telles que Le Planning Familial, le site : “On s’exprime” ou encore des ouvrages spécialisés.



>> Les Françaises au lit, une série de témoignages à retrouver chaque jeudi à partir du 11 juillet. Cette adaptation du documentaire éponyme, diffusé sur Téva en 2018, aborde avec vous les tabous de la sexualité féminine à travers une parole libre et décomplexée. Un podcast RTL Originals.