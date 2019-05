E=M6... au carré ! : Jus de fruits frais ou concentré : quelles différences ?

publié le 26/05/2019 à 23:26

Doit-on se méfier du jus de fruits concentré ? Quelles différences y a-t-il exactement entre un jus de fruits pur que l'on va trouver en magasin, voire même un jus à base de concentré, et un jus de fruits que l'on presse chez soi à partir d'une pomme ou d'une orange ?



Dans ce premier épisode de E=M6... au carré!, l'ingénieur agronome et animateur sur M6 Mac Lesggy répond scientifiquement aux questions de votre quotidien. Il vous explique ici les principales différences entre les jus de fruits frais et concentrés, et vous allez voir qu’en la matière, il est nécessaire de corriger un certain nombre d’idées reçues.



Prenons le jus de fruits pur, vendu en magasin, par exemple : quelle différence entre ce dernier et le jus frais pressé chez vous ? Aucune, si ce n'est que le jus pur vendu en magasin a subi une flash pasteurisation : il est chauffé à haute température, afin d'éliminer tous les micro-organismes qu'il peut contenir.

Ce jus est ensuite mis en bouteille dans un environnement stérile pour éviter qu'il ne soit recontaminé. Il est donc bien à 100% pressé, et ne contient ni colorant et conservateur, ni arôme artificiel. Et quels sont les impacts de la pasteurisation sur les vitamines ? Lequel, du jus de fruits frais ou du jus de fruits concentré, est le plus écologique ? Et le plus économique ?



Pas forcément celui que vous imaginez. Mac Lesggy fait ainsi le tour avec vous de toutes ces idées reçues, pour vous faire découvrir les facettes insoupçonnées de votre quotidien et vous aider à consommer en toute conscience.



