L’œil de la République : le "choc politique" d'Alain Duhamel face au général de Gaulle

publié le 27/05/2019 à 00:41

"Un choc politique" comme on en vit peu. Le 4 septembre 1958, le général de Gaulle s'adresse aux Français, depuis la place de la République à Paris. Ce discours fera immédiatement son entrée dans l'histoire puisqu'il s'agit de présenter la nouvelle constitution aux citoyens. C'est donc le début de la Vème République.

Alain Duhamel était présent ce jour. Âgé de 18 ans, il décide de se rendre dès les premières lueurs du jour place de la République pour assister à la prise de parole du général de Gaulle.



Collé contre la barricade, faisant face à celui qui deviendra le premier président de la Vème République, il suit les discours d'André Malraux et du général de Gaulle, "sans en perdre une miette". "Un choc politique" comme on en vit peu, raconte-t-il.

Foule acclamant le général de Gaulle, discours grandiose, communication et mise en scène millimétrées... "C’est un grand discours. C’est pour ça que j’étais là, c’est le discours fondateur de la Vème République", nous confie Alain Duhamel.

Il assiste également à la naissance de notre Constitution et craint, à l'époque, le pouvoir accordé au général de Gaulle. "Aujourd’hui, je crains les citoyens, par leur division et par leur inconstance" dit-il pourtant. "Aucune constitution n’est parfaite, et la nôtre ne l’est pas plus que les autres".



