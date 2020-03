publié le 09/03/2020 à 03:06

New York a l’apparence d’une ville amie. Une ville que l’on croit connaître même lorsque l’on n’y a jamais mis les pieds. Greenwich Village a été la porte d’entrée de Gaëtan Roussel lorsqu’il a atterri à New York pour la première fois de sa vie.

Quel meilleur lieu pour commencer cette promenade musicale, cette déambulation dans la ville américaine par excellence ? De la folk de Dylan jouée au Café Wha en passant par le Mudd Club, repère des Talking Heads et de nombreux artistes, Manhattan est incontournable. De Manhattan à Brooklyn en passant par Harlem ou le Bronx, Gaëtan Roussel vous propose une balade musicale à New York.

Dans J’t’emmène à New York, un nouveau podcast RTL 2, le chanteur et animateur Gaëtan Roussel vous emmène à New York pour vous plonger dans l’histoire musicale de cette ville mythique. De Dylan à Madonna, du jazz au hip-hop, la voix de Louise Attaque se promène dans les rues de la Grosse Pomme et dans ses souvenirs. Vous découvrirez en quoi New York est une symphonie de rues, avec ses bruits si reconnaissables qui peuplent notre imaginaire depuis longtemps.



New York est une musique colorée de blues, de rock, de punk, de salsa… Un mélange festif contenu dans une ville à angle droit. C’est cette cartographie musicale que Gaëtan Roussel vous fait visiter dans ce podcast.

Abonnez-vous à ce podcast

>> J’t’emmène à New York, une série de cinq épisodes exceptionnels. Le chanteur et animateur Gaëtan Roussel vous propose une plongée dans l’histoire musicale de New York.