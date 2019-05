Une lettre d'Amérique : Kamala Harris, l'anti-Trump

publié le 26/05/2019 à 20:54

Retenez-bien son nom car vous risquez d’en entendre parler dans les mois à venir : elle s'appelle Kamala Harris, et est sénatrice de Californie. Ancienne procureure, fille de deux immigrants venus étudier aux Etats-Unis, rien ne nous dit que cette femme métisse de 55 ans sera désignée candidate du parti démocrate.



Pourtant, Kamala Haris est aujourd'hui l’une des principales concurrentes de Donald Trump, qu’il faut suivre de très près. Philippe Corbé, correspondant RTL aux Etats-Unis, l'a rencontrée en 2016 à Philadelphie d'abord, puis à Portsmouth.

La sénatrice l'interpelle par son rire spontané et son franc-parler. Plus jeune que Joe Biden, moins à gauche que Bernie Sanders, plus précise sur son projet politique que Beto O’Rourke et plus expérimentée que Pete Buttigieg, Kamala Harris pourrait aller très loin.

Son identité, de femme et de métisse, peut également être un facteur déterminant dans les primaires, le vote des femmes et des minorités ethniques chez les démocrates représentant un poids non négligeable. Cela est d'autant plus vrai que ses quatre principaux concurrents, Biden, Sanders, O’Rourke, Buttigieg sont tous des hommes blancs.



