Que vaut "En Avant", le nouveau film d'animation des studios Pixar et Disney ?

publié le 07/03/2020 à 07:33

Après le retour d'Elsa et Anna dans La Reine des neiges 2, Disney et Pixar vous entraînent dans un autre univers magique avec En Avant. Sorti le 4 mars 2020, le film raconte l'extraordinaire aventure des deux frères elfes : Ian (Thomas Solivéres) et Barley (Pio Marmaï).

Pour son anniversaire Ian reçoit un mot de leur père disparu, un bâton de sorcier et une formule qui permet de le ressusciter le temps d’une journée. Sauf que rien ne marche comme prévu et les deux elfes se retrouvent avec une mission de la plus haute importance. Alors que vaut ce nouveau long-métrage des studios Pixar et Disney ?

Pixar sort "la machine à faire pleurer", c'est un manège ascensionnel en permanence. En Avant touche facilement très justement les émotions et cela reste très réaliste pour un film où les licornes mangent des ordures, des elfes et de nombreuses créatures de la fantasy et la mythologie.

> En Avant - Nouvelle bande-annonce | Disney

