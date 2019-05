Les voix du crime : Régis Tiercelin, un coupable idéal ?

publié le 27/05/2019 à 00:50

Coupable ou non coupable ? Le 17 janvier 2005, Sandrine Cordon, 23 ans, est tuée de 60 coups de couteau à la Ferté-sous Jouarre, à 60 km de Paris. Très rapidement l’enquête désigne Régis Tiercelin, son ex-petit ami. La jeune femme l’a quitté quelques semaines plus tôt. Ivre de rage, l’homme de 41 ans aurait mal supporté la rupture. Il aurait demandé à deux de ses complices, Sylvie Douet et Guillaume Gérard, de fournir l’arme du crime et de tuer la jeune femme. En première instance, la Cour d’Assises de Seine-et-Marne conclut au scénario suivant : Régis Tiercelin aurait commandité le meurtre de Sandrine Cordon.

Mais Tiercelin, condamné à 18 ans de prison, clame son innocence et fait appel de la décision du jury. Notre journaliste, Nathalie Renoux, a assisté en 2009 au procès en appel.

Dans cet épisode, elle donne la parole à l’avocat de Régis Tiercelin, Joseph Cohen Sabban, chargé de la défense. La tâche sera difficile car, en décembre 2009, à l'aube du second procès, tout accuse Tiercelin. Sandrine Cordon l’a quitté quelques semaines avant l'assassinat et l’homme ne cachait pas qu’il voulait supprimer celle qui l’avait humilié.



Comment son avocat a-t-il réussi à prouver l'innocence de Régis Tiercelin ? A travers le témoignage inédit de Joseph Cohen Sabban, Nathalie Renoux met à nu la personnalité des différents accusés.

