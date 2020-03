publié le 09/03/2020 à 02:30

Le 26 décembre dernier, la team Golden Moustache s’est rendue au Barbès Comedy Club, la nouvelle maison du stand-up à Paris. Dix humoristes se sont succédés sur scène : Paul Séré, Laura Domenge, Noman Hosni, Redouanne Harjane, Shirley Souagnon, Tania Dutel, Adrien Arnoux, Sophie Marie Larrouy, Ahmed Sparrow et Dédo.

Pour vous faire vivre le spectacle comme si vous étiez dans la salle, tout a été enregistré en son binaural. Anis vous explique en quoi ça consiste en début de chaque épisode.

Golden Comedy Club est un podcast RTL Originals réalisé et présenté par Anis Rhali.

La vie très compliquée d’Adrien Arnoux

Sa voix d’homme qui ne correspond pas à son physique, les solutions plus ou moins légales qu’il a mis en place pour contrer ça... Dans ce premier épisode du Golden Comedy Club, Adrien Arnoux nous explique son parcours, de son enfance jusqu’à son expérience de professeur de guitare.

Les familles nombreuses par Ahmed Sparrow

"Je suis le dernier d'une famille nombreuse". Ahmed Sparrow a besoin de se confier. Lorsqu’on est issu d’une famille de 12 enfants, 21 neveux et nièces, il se passe parfois des phénomènes pas hyper-logiques. "Moi mon grand frère il a 59 ans ! Je ne sais même pas si c'est mon frère ou un pote de mon père".

Dédo ne veut plus être humoriste

Dans ce nouvel épisode, Dédo nous raconte son enfance : sa vie avec ses grands-parents, comment il a été conçu. Pour se démarquer des autres humoristes de plus en plus nombreux, Dédo ruse et sort sa guitare. Lorsqu’on lui demande s’il est content d’être humoriste, il répond qu’il aurait voulu être le Toto des blagues. Dédo ne porte pas énormément d’estime pour les professeurs de triangle.

Laura Domenge : "J'ai 32 ans. Je sais je les fais"

Laura Domenge, ça rime bien avec "maman, quand est-ce qu'on mange", mais pas avec trentenaire. "32 ans c'est un âge très bizarre car moi mon corps m'envoie des signaux contradictoires. Sur mon visage j'ai de l’acné et des rides". Comment se comporter lorsque ton corps à plus de 30 ans? Dans ce nouvel épisode Laura casse les rêves de petites filles, les idées reçues sur les féministes.

Lenny M’bunga nous apprend mieux ce qu’est l’Afrique

"L’homme qui descend de la montagne en feu pour apporter le savoir" : c’est la signification du nom de famille de Lenny M’bunga. Dans cet épisode il se dit comme grand guide des migrants, leur apport.

Noman Hosni adore écouter les gens

On se retrouve parfois à écouter des conversations que l’on était pas censé entendre à la base. Par exemples des moments un peu gênants mais généralement bourrés de vérité. Noman nous parle de ses moments de sexe, notamment sa première fois, qu’il n’est visiblement pas prêt d’oublier.

Paul Séré a peur de tout

Quand arrive le mois de décembre, Paul ressent une énorme tristesse : Johnny est mort à cette période et il n’arrive pas à passer à autre chose. Il nous relate ses peurs : perdre sa petite fille dans un magasin et qu’elle soit recueillie par Nordahl Lelandais par exemple.

Les français sont-ils faits pour se battre et faire la guerre ? Visiblement pas.

Redouanne Harjane et sa guitare dénoncent fort

Redouan sort sa guitare et se pose de grandes questions en chanson. Certainement le premier d’une longue série d’albums qui dénoncent sur les petits éléments du quotidien qui font bien plaisir.

Shirley Souagnon fait 1 mètre 50

La vie de Shirley est pleine de problèmes, sa taille, les contrôles de police et la peur qu’elle procure aux gens sans le vouloir. Mais elle a décidé de s’en foutre.

Tania Dutel est fan de Roundup

Tania a remarqué plein de choses et a un avis sur tout, ou pas. Il y a aussi eu cette histoire avec fétichiste des pieds et puis son souhait pour DiCaprio, mais ça n’a rien à voir ensemble. Enfin presque rien.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcast

>> Golden Comedy Club est un podcast RTL Originals réalisé et présenté par Anis Rhali. 10 épisodes exceptionnels ont été enregistrés en son binaural au Barbès Comedy Club.