"L'amour est dans le pré" 2021 : découvrez les 12 nouveaux candidats

publié le 24/01/2021 à 08:25

C'est reparti pour un tour. M6 prépare sa 16e saison de L'Amour est dans le pré et, bien sûr, la découverte des nouveaux cœurs à conquérir sera l'une des séquences-clés du programme. Cette nouvelle saison commencera le 1er février 2021 avec la diffusion des premiers portraits des agriculteurs et agricultrices célibataires qui espèrent beaucoup de courrier et trouver l'amour.

Cette année, les 12 candidats sont âgés de 27 à 62 ans. Ils viennent des quatre coins de la France… et, pour la première fois, des candidats sont aussi originaires de Suisse. Ils sont éleveurs, vignerons, maraîchers, horticulteurs ou encore sylviculteurs. Le panel de cette saison 16 compte 9 hommes et 3 femmes.

Voici quelques informations sur les candidats en attendant d'en savoir plus sur leurs parcours et leurs personnalité en vidéo. Vous pouvez découvrir leurs visages dans les portraits toujours très bucoliques de l'émission dans notre diaporama en haut de cet article.



- Nathalie (49 ans, Pays de la Loire), éleveuse “de veaux sous la mère”, mère de trois grands enfants.

- Valentin (27 ans, Bretagne), producteur de fleurs comestibles et maraîcher, célibataire, sans enfants.

- Vincent “Le Provençal” (40 ans, Provence-Alpes Côte d’Azur), travaille dans les spectacles équestres, il est séparé et père de deux enfants de 3 et 8 ans.

- Jean-François (48 ans, Occitanie), éleveur de brebis et porteur funéraire, père de deux grands enfants.

- Delphine (47 ans, Occitanie), arboricultrice bio, sans enfants.

- Sébastien (46 ans, Auvergne-Rhône-Alpes), lavandiculteur et éleveur de vaches Aubrac, père d’un garçon de 10 ans.

- Jean-Daniel (53 ans, Suisse), vigneron et éleveur de vaches Hérens et père d’une fille de 17 ans.

- Hervé (58 ans, Île-de-France), éleveur de porcs et céréalier, père de de deux grands enfants de 29 et 22 ans.

- Hervé (42 ans, Hauts-de-France) éleveur de vaches laitières et polyculture, sans enfants

- Paulette (62 ans, Suisse), éleveuse d’ânes, fabrication de savons au lait d’ânesse, buvette en montagne et mère de deux enfants.

- Franck (46 ans, Nouvelle Aquitaine) sylviculteur, maraicher, sans enfants.

- Vincent (51 ans, Provence-Alpes Côte d’Azur), vigneron, sans enfants.