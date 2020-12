Bretagne : 350 sapins volés à un ex-candidat de "L'amour est dans le pré"

publié le 07/12/2020 à 12:27

Le père Noël est une ordure pour certains : près de Morlaix, en Bretagne, un stock de 350 sapins entreposés sur une plateforme, prêts à être vendus notamment à des écoles, a été entièrement volé, vendredi 4 décembre.

Le producteur, Emeric Emeillat, connu pour avoir participé à l'émission L'amour est dans le pré en 2018, est complètement désemparé. "La plupart des sapins ont six, sept ans en terre, je les ai plantés, je me suis occupé d'eux pendant tout ce temps... Ils sont sûrement déjà revendus à la sauvette, ou à un grossiste qui n'a aucune idée d'où ils viennent." En effet, il n'y a pas de traçabilité possible. "Je n'ai pas mis de puce ou de GPS", sourit-il amèrement. "Je suis dégoûté, ça fait mal !".

Sur Instagram, il a reçu le soutien de l'animatrice de L'amour est dans le pré, Karine Le Marchand. "Courage, je t'embrasse fort !" a-t-elle écrit.