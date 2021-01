publié le 31/01/2021 à 21:20

On part pour le Sud. L'Amour est dans le pré dévoile les portraits des cœurs-à-prendre de sa saison 16, le 1er février. L'occasion de découvrir ces 12 candidats et candidates accompagnés par Karine Le Marchand dans leurs quêtes du grand amour. Aujourd'hui : Vincent, un vigneron de 51 ans, qui n'a pas d'enfant et vit dans la région Provence-Alpes Côte d’Azur.

"Issu d’une famille de vignerons, Vincent et son frère Bruno ont repris l’exploitation à la retraite de leur père et l’ont faite fructifier. Ils se sont répartis les tâches et Vincent s’occupe de la vinification, de l’assemblage et de la commercialisation de leur vin, ce qui lui convient parfaitement quand on voit son bagou !", annonce la production de L'Amour est dans le pré.

Côté cœur, Vincent a eu deux grandes relations : Claire, qu’il a rencontré jeune et avec qui il a passé 13 années de sa vie et Cathy, une mère de deux enfants, trois ans après sa rupture. deux histoires qui ne lui ont jamais permis de devenir père. Vincent a vécu un choc il y a quelques années avec une rupture d’anévrisme qui l'a plongé six semaines dans le coma. À l’époque il pesait 160 kilos et fumait 6 cigares par jour. Depuis, il a mis sa santé au premier plan.

Il aimerait rencontrer une femme de 35 à 55 ans, sociable, joyeuse, indépendante, intelligente et avec du caractère. Il accueillera bien-sur ses enfants avec plaisir et espère

que le destin lui réservera cette fois une jolie surprise...