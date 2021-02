"L'Amour est dans le pré", saison 16 : qui est Hervé, éleveur de vaches laitières ?

publié le 01/02/2021 à 10:00

L'Amour est dans le pré dévoile les portraits des candidats de sa saison 16, lundi 1er février. L'occasion de découvrir ces 12 candidats et candidates accompagnés par Karine Le Marchand dans leurs quêtes du grand amour. Aujourd'hui : l'autre Hervé de cette saison. Celui-ci n'a pas de moustache. Il est Picard et a 42 ans. Il est éleveur de vaches laitières et fait de la polyculture. Il n'a pas d'enfant et vit dans les Hauts-de-France.

"Avec sa gouaille, son accent, son naturel, sa candeur et ses maladresses, Hervé est

une personnalité qu’on n’oublie pas, annonce la production de L'Amour est dans le pré. Élevé dans la ferme familiale où il a passé une enfance heureuse, Hervé a naturellement repris l’activité de ses parents à leur retraite et s’épanouit pleinement dans cet univers agricole. Très apprécié dans son village où tout le monde loue sa gentillesse et son côté serviable, il occupe le poste de 2e adjoint au maire".

Responsable, certes, mais pas encore totalement indépendant. Logé chez ses parents à 43 ans, Hervé avoue sans gêne sa virginité. Ne fréquentant ni les bars ni les sites de rencontres, il a connu quelques amourettes durant ses jeunes années mais ne sait aujourd’hui pas réellement s’il plait aux femmes.

Il rêve de dire "je t’aime"

Il est prêt à accueillir les enfants de sa future compagne si elle en a, n’a pas de critères physiques prédéfinis et aimerait qu’elle soit un peu entreprenante pour pallier son inexpérience des relations amoureuses. Par dessus tout il rêve de dire "je t’aime" pour la première fois. Si vous n'avez pas froid aux yeux et que faire le premier pas ne vous fait pas flancher, alors écrivez-lui.