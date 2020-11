publié le 16/11/2020 à 14:03

Tandis que Laura, éleveuse de vaches laitières dans les Pays-de-Loire, avait eu un véritable coup de cœur pour Jean-Eudes lors du speed dating, la sympathique agricultrice montrait, contre toute attente, une préférence pour son second prétendant, Benoît, lors du dernier épisode.

Une désillusion pour Jean-Eudes qui se voyait déjà, à tort, comme le grand favori de l'éleveuse de 37 ans. Toutefois, Benoît a su se montrer très avenant avec la jeune femme au point de semer le doute dans sa tête et dans son coeur. La patience et le calme du jeune homme ont payé, puisque dans l'épisode de ce lundi 16 novembre, les téléspectateurs de l'Amour est dans le pré pourront assister au premier baiser entre Laura et Benoît.

Et quoi de plus romantique que d'échanger ce premier baiser à des centaines de kilomètres au-dessus de l'Anjou, lors d'un baptême en montgolfière ? Conquise, Laura a même dit avoir "des papillons dans le ventre". Pour suivre l'idylle naissante entre l'agricultrice et le téméraire Benoît, rendez-vous ce soir à 21h05 sur M6.

« J’ai des papillons dans le ventre » 💘

Après quelques rapprochements, Laura et Benoit s’échangent leur premier baiser lors d’un tour en montgolfière#ADP, ce soir à 21.05 pic.twitter.com/e3E71bHUO6 — M6 (@M6) November 16, 2020