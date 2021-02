"L'Amour est dans le pré", saison 16 : qui est Paulette, l'éleveuse d'ânes

publié le 01/02/2021 à 12:00

Il n'y a pas que la France dans L'Amour est dans le pré. La Suisse a droit à deux candidats cette année. L'émission dévoile les portraits des cœurs-à-prendre de sa saison 16, lundi 1er février. L'occasion de découvrir ces 12 candidats et candidates accompagnés par Karine Le Marchand dans leurs quêtes du grand amour. Aujourd'hui : Paulette, l'une des candidates de l'année. Âgée de 62 ans, cette éleveuse d’ânes fabrique ses propres savons au lait d’ânesse et gère une buvette en montagne. Paulette est aussi mère de deux enfants.

"Lumineuse, ouverte, spontanée, naturelle, franche et directe, avec une grande force intérieure, Paulette élève une vingtaine d’ânes pour fabriquer et vendre du savon au lait d’ânesse, annonce la production de l'émission. Active et indépendante, elle aime la moto, danser, pratique le ski et adore le bateau, sans oublier Johnny à qui elle voue elle une vraie passion !" Paulette est donc une femme très active et il lui faudra un homme énergique pour la suivre.

Après une première relation toxique, Paulette est repartie de zéro. Elle est à la recherche d’un homme de son âge, entre 60 et 65 ans, ouvert, curieux, sensible à l’écologie (puisqu'elle est végétarienne), avec du savoir vivre, joyeux, qui aime les animaux et la

montagne. Cela vous ressemble ? Sortez votre plus beau papier à lettre.