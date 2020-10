publié le 05/10/2020 à 23:59

Après avoir conquis le cœur des amateurs de L'Amour est dans le pré, Danedji se lance désormais dans une opération séduction pour que son idylle avec Jean-Claude se concrétise.

La charmante Colombienne, personnalité parmi les plus touchantes et emblématiques de cette saison de L'Amour est dans le Pré qui fait partie des deux sélectionnées pour passer un séjour à la ferme, a fait ses premiers pas dans l'Indre-et-Loire ce lundi. L'occasion, en un déjeuner, de faire quelques découvertes gustatives.

Au menu, "des carottes, pour que tu sois aimable pendant six jours", mais aussi, et surtout, du céleri en branche, une grande première pour la prétendante. Et derrière, pas de dessert : Jean-Claude le sportif se nourrit sainement.

"Comme j'ai envie de perdre du poids, c'est nickel", se réjouit celle qui ne manquera pour rien au monde de faire un compliment à son agriculteur. Dans le café, pour elle, ça sera tout de même trois sucres.

"J'ai mis des carottes pour que tu sois aimable pendant 6 jours" 😂🥕

Suivez les premiers séjours à la ferme dans #ADP à 21.05 pic.twitter.com/LQvxRN203F — M6 (@M6) October 5, 2020

Ce premier déjeuner, en l'absence de la seconde prétendante encore en chemin, aura surtout été l'occasion pour Danedji de parler d'amour et d'émouvoir, une nouvelle fois, plusieurs millions de téléspectateurs. Elle confesse : "J’aimerais un jour pouvoir sentir, aimer quelqu’un. C’est mon plus beau rêve aujourd’hui..." Nul doute que celui-ci se réalisera.