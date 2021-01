publié le 30/01/2021 à 11:30

À partir du 1er février prochain sur M6, le public pourra découvrir la nouvelle saison de L'Amour est dans le pré, présentée par Karine Le Marchand. Cette année 12 candidats et candidates se lancent dans cette nouvelle aventure.

Valentin a 27 ans et réside en Bretagne où il est maraîcher et producteurs de fleurs comestibles. Le benjamin de cette saison 16 de L'Amour est dans le pré possède une exploitation de plus de 300 variétés de légumes et de fleurs. Il recherche à apporter le plus d'expériences culinaires possibles à ses clients et possède ainsi des fleurs comestibles aux goûts d'huître, de camembert et de curry.

Pour le moment, Valentin habite le dernier étage de la maison familiale. C'est sur le terrain de ses parents qu'il a installé son exploitation. Cela en attendant de trouver la personne qui lui redonnera confiance en l'amour, après une première relation à 18 ans qui ne l'a pas laissé indemne. Il reconnaît ne pas savoir comment aborder une jeune femme, ni flirter. "On me dit que je suis jeune, mais croyez-le ou non, tout seul je n'y arriverai pas. À chaque fois, c'est un échec ou je ne sais pas faire. Ça doit être inné, il y en a qui savent et les autres comme moi...", confie-t-il à M6.

Valentin a envie de rencontrer "sa première vraie relation"

Le jeune homme de 27 ans admet qu'il a une préférence pour les femmes "aux cheveux longs", mais il précise : "Je prends les gens comme ils sont. C'est pas comme si j'étais un un canon de beauté. Le seul truc que j'aime chez moi, ce sont mes yeux".

Aidé de Karine Le Marchand, Valentin cherche "jeune femme gentille, sincère", prête à accepter sa passion pour les fleurs et à lui prendre la main et "de lui montrer qu’il est bourré de charme, d’intelligence et d’humour." Plus encore, il n'attend "qu'un bon coup de pied au cul" pour se lancer dans cette recherche du grand amour et rénover une grange en loft pour y accueillir sa future famille.