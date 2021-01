publié le 30/01/2021 à 06:05

La prochaine saison de L'Amour est dans le pré sera diffusée à partir du 1er février prochain sur M6. Cette année 12 candidats et candidates ont décidé de se lancer dans l'aventure pour trouver leur grand amour.

Nathalie, 49 ans, est éleveuse de "veaux sous la mère" dans la région des Pays de la Loire. Dans son cheptel, "les veaux ne boivent le lait que de leur mère". Elle travaille avec sa fille Samantha et son fils cadet Lyod qui a rejoint l'exploitation à mi-temps. Nathalie a trois "grands enfants" et est quatre fois grand-mère.

Nathalie a divorcé en 2007 d'un mari violent et s'est lancée dans une toute nouvelle aventure à 35 ans. Elle a enchaîné plusieurs boulots, vivait dans un mobile-home et comptait sur les aides des Restos du Cœur. Au fil des ans, Nathalie a construit sa maison et son exploitation et acheté ses premières vaches. C'est sa fille Samantha qui l'a inscrite à L'Amour dans le pré. "Ma mère est la meilleure au boulot, mais en amour elle n'a pas le sens du casting. Elle mériterait vraiment de trouver le grand amour", confie d'ailleurs Samantha à M6.

Nathalie recherche "la cerise de son gâteau"

Nathalie porte du rose, couleur qu'elle apprécie et qui décore sa maison qu'elle surnomme son "palais". Elle recherche un homme "gentil, positif, généreux et actif" et "si possible bricoleur". Nathalie poursuit qu'elle a très envie de tomber amoureuse et qu'elle est prête pour cette nouvelle aventure de sa vie.