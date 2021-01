publié le 30/01/2021 à 16:30

Le 1er février la saison 16 de L'Amour est dans le pré débutera par ses célèbres portraits. L'occasion de découvrir les 12 candidats et candidates de cette saison, qui sont prêts à trouver l'amour.

Vincent est un père divorcé de deux enfants. Il s'est séparé de sa compagne il y a un an. À 40 ans, il est éleveur de chevaux en liberté et organise des spectacles équestres en France et en Europe. Sa propriété se trouve en Provence-Alpes Côte d’Azur. "80% de ma vie se passent ici au milieu des écuries. S’il y a une clôture à changer il faut la changer et mes chevaux ont besoin de manger 365 jours par an. Les spectacles ne sont que la finalité”, explique-t-il à M6.

Vincent reconnaît que derrière son caractère "entier", vous découvrirez un cœur tendre et qu'il est "une vraie guimauve". Il recherche "une jolie trentenaire" pour profiter de la vie à deux, quitte à changer pour découvrir un autre domaine que celui de ses chevaux. Grand romantique, il confie : "Quand je tombe amoureux, je suis un peu comme un morceau de beurre qui fond au soleil".