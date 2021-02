"L'Amour est dans le pré", saison 16 : qui est Delphine, arboricultrice ?

publié le 31/01/2021 à 11:00

Lundi 1er février sur M6, place aux portraits des candidats de la saison 16 de L'Amour est dans le pré. Ils sont 12 à se lancer dans cette nouvelle aventure présentée par Karine Le Marchand.

Direction l'Occitanie à la rencontre de Delphine, 47 ans, arboricultrice bio. Issue d'une famille qui travaille dans le milieu agricole. Delphine a d'abord fait de l'humanitaire, puis est devenue postière en Haute-Savoie pendant une décennie, avant de devenir arboricultrice bio en 2012. Elle produit des prunes, des kakis et du raisin de table sur le terrain près de sa maison qu'elle a entièrement refaite.

C'est à 25 ans que Delphine a pris conscience de son homosexualité. Elle est restée en couple avec Patricia pendant 12 ans. Elles sont restées en excellents termes et c'est d'ailleurs Patricia qui a inscrit Delphine à L'Amour est dans le pré. Delphine recherche "une femme nature, sportive, féminine et positive", qui "assume son homosexualité" et qui est "prête à vivre une belle histoire". "Aujourd'hui je commence enfin à être fière de moi, c'est une belle résurrection", confie Delphine à M6.