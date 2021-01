publié le 31/01/2021 à 05:58

L'Amour est dans le pré dévoile les portraits des candidats de sa saison 16 le 1er février. L'occasion de découvrir ces 12 candidats et candidates accompagnés par Karine Le Marchand dans leurs quêtes du grand amour. Aujourd'hui : Hervé, 58 ans et éleveur de porcs et céréalier en Île-de-France. Il est père de grands enfants de 29 et 22 ans.

"Hervé gère un élevage de cochons, une ferme héritée de sa famille qu’il a fait évoluer en les mettant sur paille afin d’améliorer leur bien-être. Joueur collectif dans l’âme, Hervé pratique le basket, le handball, le volley et la pétanque et adore recevoir sous sa grande grange", annonce la production de L'Amour est dans le pré.

Hervé n’a connu qu’une histoire d’amour qui a duré 30 ans avec la mère de ses enfants. Séparé depuis 3 ans, il a fait quelques rencontres mais le grand amour de ce nouveau chapitre de sa vie se faire désirer... Hervé aimerait une femme “brune, blonde ou rousse”, rigolote, joyeuse, positive et avec du caractère, a-t-il fait savoir. Si vous avez un sourire ravageur, vous pourriez bien être celle qu'il recherche.