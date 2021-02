publié le 30/01/2021 à 20:30

L'amour ne connaît pas de frontière. L'Amour est dans le pré aussi. M6 dévoile lundi 1er février les portraits des candidats de la saison 16 de son émission culte. L'occasion de découvrir ces 12 candidats et candidates accompagnés par Karine Le Marchand dans leurs quêtes du grand amour. Jean-Daniel a 53 ans, est père d’une fille de 17 ans, vigneron et éleveur de vaches d'Hérens en Suisse.

"Atypique, chaleureux, attachant, alliant l’amour de la terre à l’amour de l’histoire, de la musique, de Johnny et du vin, Jean-Daniel, avec son patois mélangeant valaisan et onomatopées, s’annonce comme l’un des personnages de cette 16e saison, promet la production".

Il est le premier agriculteur suisse à participer à l'émission de M6 avec Paulette, une autre célibataire de cette saison 2021. Ampélographe reconnu, Jean-Daniel possède le don d’identifier différents cépages du premier coup d’œil et est allé jusqu’en Russie pour mettre à profit son incroyable mémoire. Il a le goût des bonnes choses, des voyages et présente une personnalité originale.

Plus de grande histoire d’amour depuis 12 ans

Jean-Daniel a vécu 9 ans en couple avec la mère de sa grande fille et n’a plus eu de grande histoire d’amour depuis leur séparation il y a 12 ans. Déçu par les quelques rencontres qui ont suivi, il est même "totalement chaste" depuis 4 ans. Il rêve d’une compagne entre 45 et 55 ans, sincère, fidèle, calme pour trancher avec son caractère tout feu tout flammes, aimant la terre, les animaux et la nature et qui saura lui redonner foi en l’amour. A vos courriers.