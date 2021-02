publié le 01/02/2021 à 16:00

C'est l'heure de découvrir la saison 16 de L'Amour est dans le pré. Karine Le Marchand aidera 12 candidats et candidates à trouver le grand amour.

Jean-François est un "berger traditionnel" qui vit en Occitanie dans un petit village de 100 habitants dans la montagne. Il élève ses 450 brebis et agneaux avec son fils Clément et sa fille Camille qui vient les aider de temps en temps. Cela fait 15 ans qu'il est séparé de la mère de ses enfants. Pour s'assurer qu'ils ne manquent de rien, c'est pour cela qu'il a prit un deuxième emploi dans les pompes funèbres. Ses enfants faisant leurs vies, il a décidé de se lancer dans l'aventure de L'Amour est dans le pré.

Jean-François est très attaché à la culture locale de son village et a aussi une passion pour les danses de salon et plus particulièrement pour le tango pour lequel il a remporté des prix. Le berger recherche "une jolie brune pourquoi pas un peu plus grande que lui (1m70), plutôt fine mais surtout joyeuse, sociable et attentionnée, pour embrasser un bonheur simple dans ses montagnes".