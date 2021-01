publié le 31/01/2021 à 16:30

M6 dévoile les portraits des candidats de la saison 16 de L'Amour est dans le pré, le 1er février. L'occasion de découvrir ces 12 candidats et candidates accompagnés par Karine Le Marchand dans leurs quêtes du grand amour.

Sébastien, 46 ans et lavandiculteur et éleveur de vaches Aubrac. Il distille ses récoltes de lavandes pour en obtenir des huiles essentielles et élève son troupeau de vaches en totale liberté. Avant de devenir agriculteur à son compte, Sébastien a été pendant 10 ans responsable technique pour des machines à glaces.

Sébastien est divorcé depuis 3 ans et père d'un garçon de 10 ans, dont il a la garde, avec qui il entretient une relation "très fusionnelle". Il est à la recherche "d'un vrai coup de cœur", ne cache pas son faible "pour les femmes pulpeuses" et souhaite rencontrer une partenaire "plus calme que lui" pour tempérer "son fort caractère". "Je me suis battu pour avoir tout ce qu'il faut pour être heureux. Maintenant, il ne me manque plus qu'une femme avec qui partager ce bonheur", conclut l'éleveur.