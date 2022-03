Famille royale : comment le prince Charles a été séduit par Camilla

En 1971, le prince Charles a 23 ans, c’est un jeune homme pas tout à fait comme les autres, qui porte davantage le costume que le jean "poutres apparentes" comme il est de coutume à l'époque.

On le voit déjà, il aimerait s’affranchir et se défaire du corset des conventions qu’exige son rang : un jour, il portera la couronne et sera roi d’Angleterre. En 1971, sa vie semble déjà toute tracée quand tout à coup, il rencontre Camilla. "À cette époque, elle est carrément sensationnelle", raconte Elisabeth Gouslan journaliste et auteure de Meghan ou le désespoir de princesse, au micro de Jour J.

"En fait, elle est à cette époque, le sosie de Marianne Faithful jeune (...) et cette Camilla sort pas mal, elle a un côté Margaret [la sœur d'Elizabeth II, ndlr], elle sort dans les boîtes, elle aime le rock, elle fume 20 Marlboro par jour, elle boit du gin et des cocktails", continue de décrire Elisabeth Gouslan. "Donc, ça veut dire qu'elle est une jeune femme de son époque, une femme libre, une femme affranchie qui n'en fait qu'à sa tête et c'est ça qui doit plaire à un moment donné au prince Charles qui est complètement dans sa vie corsetée de conventions", ajoute Flavie Flament dans Jour J.

"Elle détonne dans le cadre Buckingham Palace et Windsor, quoiqu'elle soit d'une excellente famille de la petite noblesse également (...) elle est complètement dans cet underground qu'on adore des années 70", analyse aussi Elisabeth Gouslan.

Un coup de foudre pendant un match de polo

Entre le prince Charles et Camilla c'est le coup de foudre. "C'est curieux de voir comment les femmes très puissantes, les femmes de la couronne d'Angleterre suscitent les choses. Que ce soit Kate [Middleton], Meghan [Markle], bon pas Lady Di qui est vraiment la petite victime adorable, mais toutes les autres frappent à la porte du destin", remarque la journaliste.

Camilla est invitée à un match de polo en 1971, "elle est dans une loge d'où elle sait qu'elle va surplomber Charles et elle l'encourage". "Il perd ce match, mais il gagne un coup de foudre, sauf qu'elle est déjà prise. Donc c'est terrible de susciter l'amour d'un prince quand on sait que de toute manière, on ne va pas se marier avec lui ", résume Elisabeth Gouslan. Camilla est en effet fiancée à l'époque à Andrew Parker Bowles.

"C'est une femme qui s'écoute et qui a besoin d'avoir plusieurs œufs dans le même panier tout de même", ajoute la journaliste. "Elle tombe aussi amoureuse de Charles qui restera son amour unique donc c'est une vraie histoire d'amour qui naît ce jour-là", renchérit Flavie Flament.

Une relation secrète connue de tous

Cependant, Camilla ne quitte pas pour autant Andrew Parker Bowles pour le prince Charles. "Elle a très bien compris que la litanie, que le cordon sanitaire des Windsor ce n'est pas pour elle contrairement à Lady Di dont on savait qu'à 18 ans elle ne pourrait pas dire non car elle ne savait pas ce que c'était. Et on a vu le drame de cette ignorance et de la candeur", raconte Elisabeth Gouslan. Camilla, va faire "encore mieux que de se marier avec le Palais [de Buckingham], elle va avoir une histoire clandestine. Elle aura le beurre et l'argent du beurre au fond", poursuit-elle.



Mais, comme le fait remarquer Flavie Flament, tout le monde était au courant de la relation adultère entre le prince Charles et Camilla Parker Bowles, "sa maîtresse de cœur". "Tout le monde est contre, donc ils [la famille royale] se précipitent pour accélérer le mariage de Camilla signifiant ainsi à Charles que leur union est impossible", révèle Elisabeth Gouslan.



Le 24 février 1981, le prince Charles officialise sa relation avec Diana Spencer, devant les journalistes. Le couple se marie en grandes pompes et devant les caméras du monde entier à la cathédrale Saint-Paul de Londres, le 29 juillet 1981. De ce que l'on sait, le prince Charles aurait pleuré toute la nuit précédant la cérémonie.



