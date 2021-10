Elizabeth II : le jour où elle a "sauté en parachute" avec James Bond (Daniel Craig)

Si les années 90 ont été très difficiles pour Elizabeth II pour sa popularité, les années 2000 célèbrent un retour en grâce. C'est comme si elle avait tiré un enseignement des épreuves qu'elle a vécues.

"La première décennie des années 2000 est effectivement un retour en grâce d'Elizabeth II dans le cœur de ses sujets", résume Thomas Pernette, journaliste spécialiste des têtes couronnées et auteur d'Elizabeth II, Les chapeaux de la couronne. L'image de la monarchie se prend un coup de frais et de modernité avec le mariage de Kate et William en 2011, devant 2 milliards de téléspectateurs.

On parle alors d'une reine "plus dans le coup", surtout en 2012 quand elle rencontre James Bond (Daniel Craig) lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres. Il vient la chercher dans son palais, la fait monter dans son hélicoptère et Elizabeth II saute même en parachute. "Les 900 millions de téléspectateurs qui ont vécu cette cérémonie d'ouverture y ont cru", ajoute Thomas Pernette en expliquant qu'Elizabeth II a "beaucoup d'humour".

On a mis du temps à le savoir, mais Elizabeth II a beaucoup d'autodérision. Il paraît que le prince Charles en voyant ça, on l'a su après, est mort de rire, ses petits-fils sont complètement fous en voyant leur grand-mère avec l'agent 007. "Quand on lui a proposé, tout le monde s'est dit qu'elle n'acceptera jamais. Elle a accepté sous condition qu'elle ait une réplique. Elle ne voulait pas seulement faire de la figuration et c'est ça qui est très drôle", poursuit Thomas Pernette.

"Ce qui me plaît beaucoup dans cette vidéo (des Jeux olympiques, ndlr), c'est qu'au-delà du personnage, c'est une marque Elizabeth II. On pense que Londres a eu les JO en 2012 parce que le CEO (le grand patron, ndlr) était impressionné d'être reçu à Buckingham", conclut Thomas Pernette.

