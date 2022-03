L'annonce avait fait trembler toute l'Angleterre : le palais de Buckingham avait annoncé le dimanche 20 février, que la reine d'Angleterre Elizabeth II avait été testée positive à la Covid-19 avec des symptômes "légers". Depuis, si elle est rétablie, la reine se fait plus discrète. Après avoir annulé des engagements la semaine de son infection, elle a tenu fin février deux audiences par visioconférence avec les nouveaux ambassadeurs du Tchad et de la principauté d'Andorre depuis le château de Windsor où elle réside.

En plus d'annoncer la reprise de ces activités, le palais de Buckingham, très avare de détails sur l'état de santé de la reine, avait alors diffusé des images de ces entretiens, la montrant sur l'écran, portant une robe verte. En déplacement dans le sud-est de l'Angleterre, le prince Charles, héritier du trône, a affirmé mardi que la reine allait "désormais beaucoup mieux".

Elle a ensuite reçu lundi dernier, le Premier ministre canadien Justin Trudeau au château de Windsor, premier engagement officiel en face-à-face depuis son infection. Outre cette rencontre, la reine est contrainte d'alléger grandement son emploi du temps. Elle a fait savoir vendredi soir qu'elle n'assisterait pas lundi à Londres à un service religieux à l'Abbaye de Westminster, qui devait marquer sa première grande sortie trois semaines après avoir contracté la Covid.

Des apparitions "considérablement réduites"

Alors la question que tout le monde se pose est : pourquoi cette annulation, la reine est-elle vraiment en bonne santé ? Selon le Daily Mail, l'agenda de la reine est en train d'être examiné à Buckingham, en vue d'être allégé. Selon ses assistants, Sa Majesté, âgée de 95 ans, "aurait accepté que les fragilités de sa longue vie la rattrapent" et ses apparitions futures seront donc "considérablement réduites".

Le Daily Mail explique que la reine refuse d'être installée en fauteuil roulant et ne devrait donc plus participer aux investitures publiques, qui seront assurées par le prince de Galles, le duc de Cambridge et la princesse royale. L'objectif pour Elizabeth II serait de participer au service commémoratif qui sera rendu au prince Philip le 29 mars prochain.