publié le 01/11/2018 à 08:58

C'est la série événement dont tout le monde parle. Bodyguard, arrivée en août 2018 sur les écrans britanniques (BBC), a séduit de nombreux téléspectateurs. L'engouement est tel que le dernier épisode - diffusé le 23 septembre 2018 - a été regardé par plus de 14,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices en Angleterre, un score colossal pour le pays.



La presse est dithyrambique, le public est unanime, Bodyguard est la série phare à ne pas manquer pour cette fin d'année 2018. L'intrigue ainsi que la mise en scène ont su conquérir le cœur des spectateurs et spectatrices. Une question se pose alors : ce gros succès télévisuel est-il justifié ? À en croire les premiers éléments (intrigue, réalisation et casting)... oui.

RTL vous propose de découvrir point par point les forces de cette série dramatique de Jed Mercurio.

> Bodyguard: Trailer - BBC

1- Une intrigue haletante

Alors que la menace terroriste est de plus en plus persistante sur le territoire, les deux protagonistes commencent à se rapprocher. Une histoire d'amour qui n'est pas sans rappeler le film Bogyguard (1992), avec Whitney Houston et Kevin Costner, mais qui n'emprunte rien d'autre au long-métrage (si ce n'est le titre) de Mick Jackson.



L'intrigue, solide et très bien écrite (par Jed Mercurio), est à mi-chemin entre ce que propose la série Homeland, avec le côté espionnage, et 24 heures chronos de par son aspect politique. Le suspense est haletant de bout en bout selon la presse anglaise. The Independent compare même le premier épisode à un film de James Bond. Si vous aimez le côté jeu de pouvoirs de House of Cards, nulle doute : vous apprécierez beaucoup le feuilleton.



2- Un casting séduisant

Dans le rôle de David Budd, on retrouve le comédien britannique Richard Madden, connu pour son rôle de Robb Stark dans Game of Thrones. Sa performance a été saluée par la critique comme par les téléspectateurs et téléspectatrices.



La productrice du prochain volet des aventures de 007, Barbara Broccoli, aurait même été séduite par sa prestation à tel point qu'elle lui aurait proposé d'incarner le célèbre espion britannique. La ministre (Julia Montague) est incarnée par Keeley Hawes, un peu moins connue, qui a déjà officié dans une série d'espionnage en 2002 : elle jouait Zoe Reynolds dans MI-5.

> The sniper scene that shocked fans! | Bodyguard - BBC

3- Une réalisation hollywoodienne

Les vingt premières minutes de l'épisode 1 sont très immersives et vous plongent instantanément au cœur d'un attentat. Les trois premiers épisodes ont été réalisés par le français Thomas Vincent, qui a également travaillé sur la série Versailles.



Les scènes d'action sont rythmées, époustouflantes et dignes d'un blockbuster hollywoodien. Bref, si vous aimez les dernières réalisations des James Bond, Bodyguard va aisément vous convaincre avec ses six premiers épisodes d'une durée de plus de 50 minutes.





> Final twists as Bodyguard reaches explosive climax - BBC