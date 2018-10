publié le 01/10/2018 à 19:10

Netflix prépare Halloween 2018. Avec son nouveau catalogues de films et de séries, le géant américain du streaming réserve des histoires à donner des frissons à ses abonnés.



Que ce soit dans un lycée comme la saison 3 de Riverdale ou les premiers épisodes d'Elite avec des acteurs de La Casa de Papel, une île lointaine pour Le Bon Apôtre ou "la traditionnelle" maison hantée dans The Haunting of Hill House, vous aurez ce qu'il faut pour des nuits blanches. Et quelques jours avant Halloween, vous pourrez découvrir Les nouvelles aventures de Sabrina, une série qui vous fera probablement oublier la jeune Sabrina Spellman du téléfilm de France 2 avec Melissa Joan Art.

Bien évidemment, les amateurs et amatrices de comédies ne sont pas oubliés avec la saison 5 de Brooklyn Nine-Nine, sauvée par Netflix, après que la Fox a annoncé son annulation.

Les séries

Brooklyn Nine-Nine (saison 5), le 2 octobre : Sauvée de l'annulation par Netflix en août 2018, la série centrée sur une brigade policière déjantée dévoile ses nouveaux épisodes. Andy Samberg (Jake), Melissa Fumero (Amy), Chelsea Peretti (Gina), Terry (Terry Crews) n'ont pas fini de faire rire les fans.



Riverdale (saison 3), 5 octobre : La bande d'Archie Andrews prépare son retour sur Netflix. Avec un épisode par semaine, les fans découvriront cette année comment le héros de Riverdale va devoir affronter Hiram Lodge, le père de Veronica, prêt à tout pour diriger la ville.



Elite (saison 1), 5 octobre : Cette production originale Netflix vous entraîne dans un monde où les apparences sont très trompeuses. Entre Gossip Girl et le thriller, la série est centrée sur une école prestigieuse espagnole bouleversée par un meure. Les fans de la Casa de Papel retrouveront Miguel Herràn (Rio), María Pedraza (Alison Parker) et Jaime Lorente (Denver).



The Haunting of Hill House (saison 1), 12 octobre : Si vous aimez avoir peur, cette série est pour vous. Adaptée du roman éponyme de Shirley Jackson, The Haunting of Hill House raconte l'histoire de la maison hantée la plus célèbre des États-Unis et de ses occupants qui doivent affronter les terrifiants fantômes de son passé.



Daredevil (saison 3), 19 octobre : Un an après sa disparition dans The Defenders, le Diable de Hell's Kitchen revient d'entre les morts. Mais, cette fois, Matt Murdock est déterminé à abandonner son identité civile pour devenir le justicier de l'ombre. Il devra de nouveau affronter Wilson Fisk, parrain du crime, libéré et bien décidé à prendre sa revanche.



Les nouvelles aventures de Sabrina (saison 1), 26 octobre : Oubliez la jeune Sabrina Spellman du téléfilm de France 2 avec Melissa Joan Art. En 2018, la célèbre sorcière plonge dans une dimension diabolique. La jeune Sabrina Spellman, âgée de 16 ans, s'apprête à souffler ses bougies en compagnie de personnages aussi inquiétants que fascinants : sorcières et Baphomet. D'ailleurs, de nombreux objets sataniques, comme un pentacle, rythment la bande-annonce, où l'on entend simplement le chant "Joyeux anniversaire".



Les Films et documentaires

Opération finale, 3 octobre : Thriller historique basé sur des faits réels, ce film de Chris Weitz (Rogue One, America Pie, Cendrillon) suit la traque du nazi Adolf Eichmann, 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, par une équipe d'agents israéliens.



Un 22 juillet, 10 octobre : Présenté pendant la 75e édition de la Mostra de Venise, Un 22 juillet retrace les événements des attentats de Oslo et Utoya (Norvège) par le tireur d'extrême-droite Anders Behring Breivik.



Le bon apôtre, 12 octobre : Au XXe siècle, Thomas Richardson (Dan Stevens de La Belle et la Bête), part à la recherche de sa sœur kidnappée par une mystérieuse secte. Son aventure le conduit sur une île lointaine où il fait la rencontre du prophète (Malcolm Michael Sheen). Interdit aux moins de 18 ans, Le bon apôtre promet des scènes très violentes et une ambiance horrifique dans une secte qui commet de nombreuses atrocités.



Feminists : What Were They Thinking ? 12 octobre : En 1977, une série de photos immortalisent le réveil de femmes abandonnant les restrictions culturelles de l'époque. Le documentaire part de ces clichés pour approfondir le combat de ces protagonistes, leurs discours et l'évolution d'un mouvement.



Making a Murderer - Partie 2, 19 octobre : Trois ans après le succès de sa première partie, Making a Murderer sur l'affaire "Steven Avery", arrêté et condamné à perpétuité pour le viol de la photographe Teresa Halbach, revient. Les réalisatrices Laura Ricciardi et Moira Demos retracent tout ce qu'il s'est passé dans la vie de Steven Avery et son neveu, qui a avoué puis nié, avoir violé et tué la jeune photographe en compagnie de son oncle, depuis le procès.