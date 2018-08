VIDÉO - Idris Elba confirme qu'il ne sera pas le prochain James Bond

publié le 22/08/2018 à 20:55

C'est un "Non" qui va en décevoir plus d'un. Après des semaines, voire des années, de rumeurs qui voyaient en Idris Elba le prochain James Bond, le principal intéressé a enfin répondu.



Lors de l'avant-première de son nouveau flm Yardi, mardi 21 août, une journaliste de l'émission britannique Good Morning Britain a demandé à l'acteur si elle avait face à elle le futur agent 007. "Non", a-t-il répondu dans un rire.

Voilà qui met fin aux espoirs des fans de l'acteur qui l'imaginaient déjà succéder à Daniel Craig pour endosser le costume du plus célèbre agent secret du MI6. Il faut dire qu'Idris Elba s'est bien amusé avec cette rumeur, postant de mystérieux messages sur Twitter. Sous un selfie, il avait notamment écrit : "My name’s Elba, Idris Elba", reprenant la célèbre phrase de James Bond à son compte.

Décidément, James Bond fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Le 21 août, on apprenait qu'en raisons de "différends artistiques", Danny Boyle a renoncé à réaliser le 25e film de la saga. Pour le moment, le nom de son remplaçant ou de sa remplaçante n'a pas encore été annoncé.