publié le 27/09/2018 à 14:30

Le 2 novembre, les fans de la série House of Cards, pierre angulaire de la maison Netflix, vont enfin connaître la conclusion de cette saga politique haletante. Avec la mise à l'écart de Kevin Spacey, c'est à Robin Wright, son épouse à l'écran et implacable Claire Underwood, de prendre la relève pour conclure la série.



Les créateurs de House of Cards ont décidé de jouer avec ce que la réalité a mis sur leur trajectoire en tuant Frank Underwood, pourtant personnage principal de l'intrigue. On peut voir Claire enterrer très froidement son mari et jouer les veuves éplorées pour attirer la sympathie de son entourage et des électeurs. On peut aussi voir, dans cette bande-annonce que RTL.fr vous propose de découvrir en avant-première, le jeu politique que mène la nouvelle présidente des États-Unis.

Elle veut contrôler son monde en stratège, décider sans être tenue par les anciennes promesses de son mari et écraser le patriarcat dominant. "Le monde des vieux hommes blancs est révolu", dit-elle, une phrase qui trouve un écho considérable dans l'actualité à un an de l'affaire Weinstein.

Trahisons, intrigues, machinations... Le cocktail amer House of Cards sera de retour, une dernière fois, sur Netflix le 2 novembre 2018.