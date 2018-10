publié le 08/10/2018 à 16:04

Elle a finalement tranché. Barbara Broccoli, la coproductrice en charge des derniers épisodes de James Bond a déclaré que l'agent le plus célèbre du Royaume-Uni ne sera pas incarné par une femme, rapporte TheGuardian.



"Bond est un homme. Il est un personnage masculin. Il a d'ailleurs était pensé en tant qu'homme et je pense qu'il restera probablement un homme", a-t-elle confié vendredi 5 octobre 2018, avant d'ajouter : "Nous n'avons pas besoin d'inverser les rôles masculins et féminins. Il faut simplement créer davantage de personnages féminins et faire en sorte que les scénarios s’adaptent à ces personnages féminins".

L'idée que l'agent secret britannique puisse un jour être une femme avait déjà traversé l'esprit de plusieurs personnes. En 2016, alors que Daniel Craig assurait ne plus vouloir reprendre le rôle, l'actrice Gillian Anderson avait tweeté une photo d'elle, avec écrit "C’est Bond. Jane Bond" [référence à la très célèbre phrase que l'agent en smoking noir prononce dans chaque film,ndlr], le tout avec un poster (non officiel) l'illustrant sous les traits de James Bond. Le prochain film sur les aventures de James Bond est attendu le 12 février 2019 dans les salles françaises. Pour l'heure, le mystère reste encore entier sur l'acteur qui incarnera le plus célèbre des espions.