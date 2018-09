Netflix, OCS, Amazon, Salto, Disney Play... Quel abonnement choisir ?

publié le 08/09/2018 à 08:42

Il y a encore quelques décennies, l'amoureux des films et des séries était obligé de respecter les grilles des chaînes télévisées ou de payer sa place de cinéma ou sa location de VHS. Depuis l'ère du numérique, deux autres types de consommation se sont grandement développés : le téléchargement, par des moyens peu légaux bien souvent, et le "SVoD" (pour services de vidéos à la demande par abonnement).



Dans ce nouveau monde, terrible et ultra-concurrentiel, un nom sert de modèle pour le marché. Il s'agit de Netflix. Une entreprise née en 1997 aux États-Unis et qui a emprunté un virage numérique considérable. Aujourd'hui, le service compte près de 125 millions d'abonnés à travers le monde et produit directement ses films, séries et documentaires pour conserver les nouveaux consommateurs du divertissement le plus longtemps possible.

Avec la chute des audiences dans les médias traditionnels chez les plus jeunes - au profit d'une consommation à la carte sur tablettes et smartphones - de nombreuses offres ont été créées. Géant du web, chaînes de télévision, niches thématiques... Il y a probablement un abonnement de SVoD qui est fait pour vous. Suivez le guide.

Les offres généralistes et thématiques

Netflix (de 7,90€ à 13,99€/mois)

Netflix était d'abord un service d'envoi et de location de VHS et DVD très importante aux États-Unis. Aujourd'hui, avec le tournant du numérique, l'entreprise s'est dirigée vers la SVoD et domine clairement le marché aux États-unis et dans le reste du monde. Il s'agit de l'étalon-or du streaming légal et l'un des nouveaux producteurs de contenu (en séries et au cinéma) les plus inventifs. "Netflix" est même devenu un verbe comme "Google".



Trois forfaits sont proposés : "Essentiel" (7,99€/mois) pour un écran en basse définition, puis "Standard" (10,99€/mois) pour deux écrans simultanés et de la haute définition et enfin l'offre premium avec 4 écrans et de l'ultra-haute définition pour les contenus de toute la famille. Les services peuvent être regardés en illimité et sur tous les écrans. Au programme des dizaines de séries, films et documentaires comme House of Cards, Stranger Things, Orange Is The New Black, 13 Reasons Why, Mindhunter, American Crime Story: People vs. O.J. Simpson, Terrace House, Dear White People ou Marvel’s Jessica Jones.

Robin Wright dans le rôle de Claire Underwood dans "House of Cards" Crédit : David Giesbrecht / Netflix

Amazon Prime Video (49€/an)

En attendant que Facebook, voire Google, se lancent dans une course effrénée sur la question de la SVoD, Amazon prend de l'avance. Pour 49€/an vous avez accès au catalogue complet de géant mondial de la distribution. Vous pouvez notamment y retrouver des contenus exclusifs et/ou créé par Amazon elle-même : American Gods, la série d'urban fantasy tirée des livres du talentueux Neil Gaiman, la prometteuse The Romanoffs ou encore l'uchronie The Man In the High Castle, produite par Ridley Scott et inspirée par le maître de la science-fiction Philip K. Dick.



Le reste de son catalogue devrait aussi intéresser le public avec des classiques du cinéma (Indiana Jones, Jumanji, Fight Club...) et des séries comme The Tick, Cloak & Dagger, The Magicians, Electric Dreams, Tom Clancy's Jack Ryan et même des documentaires qui ciblent le public français comme Les Bleus 2018, au coeur de l'épopée russe, une production exclusive de Prime.



OCS

Les séries les plus attendues comme Game of Thrones ou The Walking Dead sont sur OCS (Orange Cinéma Séries), la plateforme française qui s'est spécialisée dans les films et les séries. Deux offres payantes sont disponibles : une pour une consultation des programmes sur smartphone, tablette ou ordinateur (à 9,99€/mois) et une autre pour pouvoir "caster" ses programmes directement sur son écran de télévision à 11,99€/mois. La promesse est de ne pas prendre de retard sur la diffusion américaine des séries, une façon d'éviter les spoilers pour celles et ceux qui y sont très sensibles.

Tyrion et Daenerys dans "le season finale" de "Game of Thrones" Crédit : HBO

OCS propose des dizaines de séries de belle qualité comme Rome, Six Feet Under, Sur écoute, The Handmaid's Tale, The Leftovers, Veep, Looking, Big Little Lies ou True Detective. La crème de la crème de la production américaine. La plateforme n'oublie pas le cinéma avec des grands films d'hier ou d’aujourd’hui : Usual Suspects, Whiplash, The Queen, Spider-Man, Blade Runner 2049 ou Les Évadés.



SFR Play (5 à 10€/mois)

Pour les clients SFR, le fournisseur d'accès à Internet offre un service de SVoD à 5€/mois contre 10€ pour les non-abonnés qui désirent accéder à ces contenus. Vous pourrez trouver les très bonnes séries American Crime, Desperate Housewives, Mister Robot ou The Slap. On compte, sans le lot, quelques exclusivités comme Riviera, Taken ou Les Médicis.



Hulu

Il s'agit de l'un des concurrent de Netflix aux États-Unis mais le service n'est pas disponible en France. Le catalogue américain des séries-phares de Hulu sont disponibles sur d'autres services français. La série multi-récompensée The Handmaid's Tale par exemple est la figure de proue de Hulu outre-Atlantique. en France on la retrouve dans l'offre de OCS.

Elizabeth Moss tient le rôle principal dans "The Handmaid's Tale" Crédit : George Kraychyk/Hulu

Hulu centralise de nombreux programmes américains comme ceux des chaînes ABC, Cartoon Network, NBC ou la chaîne sportive ESPN. Les téléspectateurs nord-américains peuvent donc y suivre : Grey's Anatomy, This Is Us, Parks & Recreation... Si vous voulez absolument souscrire à leur abonnement ($7,99/mois), il faudra passer par un Proxy ou une connexion VPN pour faire oublier à leur service que vous ne résidez pas en Amérique du Nord puisque le service est géo-restreint à ce seul continent.



6play, MyTF1, France.tv, Canal Play... (publicité ou abonnements)

Les plateformes des chaînes historiques de la télévision française sont toujours des acteurs puissants de l'offre de VoD en France. L'activité de replay des différents journaux, magazines, documentaires ou programmes de divertissement. Les modèles économiques sont souvent en adéquation avec la politique de la chaîne en général.



M6, TF1, France Télévisions ou Arte proposent leurs programmes avec souvent une limite de temps pour le replay qui suit la diffusion en direct et des programmes entrecoupés de publicités pour maintenir la gratuité du service. Canal+ préfère l'option payante avec par exemple son offre Start pour 9,99€/mois pour accéder à ses séries et films.



ADN, Wakanim, Crunchyroll ... (publicité ou abonnements)

Certaines plateformes se sont spécialisés dans l'animation ou le "drama" (ces séries japonaises ou sud-coréennes, sortes de telenovelas asiatiques). Netflix dispose d'une section bien remplie de son catalogue mais les amateurs préféreront sans doute Anime Digital Network (ou ADN) qui propose des animés cultes comme Olive et Tom, One Piece et Naruto Shippuden. Trois offres sont disponibles : du streaming sur plusieurs écrans avec des traductions rapides (6,99€/mois), du streaming et du téléchargement (14,99€/mois) ou du streaming et des coffrets DVD/Blu-ray pour les collectionneurs ( 24,99€/mois).

"The Ancient Magus' Bride"

L'autre grand nom du secteur en France est Wakanim avec un offre différente. Un accès gratuit mais limité à de la basse définition et avec de nombreuses publicités ou une offre premium à 5€/mois et une diffusion de séries qui colle à la programmation des médias japonais et des images nettement plus belles. Wakanim propose des sagas très populaires et un peu moins vintage comme Steins;Gate 0, L'Attaque des Titans, The Irregular At Magic High School ou Tokyo Ghoul:Re.



Crunchyroll fonctionne d'une façon similaire avec un autre catalogue pour 4,99€/mois. Vous y trouverez : The Ancient Magus' Bride, Black Cover ou encore Food Wars!

Les futurs mastodontes

Facebook Watch (gratuit)

Facebook Watch débarquera en France le 21 septembre. Il sera bientôt possible aux utilisateurs de Facebook de regarder des programmes auparavant réservés à la télévision directement sur le réseau social. Le but affiché par l'entreprise de Mark Zuckerberg est clair : reconquérir le public et les conserver toujours plus longtemps sur sa plateforme. Facebook Watch ambitionne de proposer des retransmissions en direct d’événements sportifs, des contenus des créateurs (du testeur de jeu vidéo au spécialiste beauté en direct de sa chambre) et des films et séries. Des productions qui seront enregistrées ou en live, Facebook a désormais l'habitude de ce format.



DC Universe ($7,99/ mois)



Si la date précise n'a pas encore été annoncée, ni une arrivée en France, les fans de Batman, Wonder Woman ou encore Aquaman peuvent d'ores et déjà se réjouir. Selon les rumeurs, DC Universe devrait être lancée à l'automne prochain tandis qu'une première version sera disponible à partir du 15 septembre aux États-Unis. "DC Universe est bien plus qu'un service de streaming. C'est un endroit accueillant qui invite chacun à s'immerger selon son propre degré de passion, aux côtés des personnages, des histoires et des expériences qu'ils attendent de DC", a d'ailleurs expliqué Jim Lee, directeur créatif de DC Entertainement à Variety.

Gal Gadot incarne Wonder Woman au cinéma Crédit : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC / Clay Enos

DC Entertainement a aussi dévoilé les premiers contenus de sa plateforme, notamment des photos de Robin héros de la série Titans, adaptation en live-action de la série animée Teen Titans. On retrouvera aussi la série The Swamp Thing, Doom Patrol, les films Superman, des dessins animés des années 90 comme Batman ou Wonder Woman. DC Universe donnera aussi à ses abonnés accès à une partie de son catalogue de comics.



Disney Play (prix inconnu, $6/mois d'après des rumeurs)



Il y aura bien entendu les classiques de Disney et les productions familiales comme les séries issues des Disney Channels. Mais Disney Play sera surtout le réceptacle et la vitrine des nombreux rachats du groupe américain. En 2019, les abonnés de la future plateforme de Disney pourront bien évidemment visionner la saga Star Wars et les séries associées puisque Disney a racheté LucasFilm en 2012. David Benioff and D.B. Weiss, les créateurs de la série Game of Thrones vont d'ailleurs plancher sur "une nouvelle série de films Star Wars", qui seront indépendants de l'histoire des Skywalker et de la récente trilogie (épisodes 7,8 et 9).

Les Avengers sur Titan dans "Infinty War" Crédit : Marvel

Et si vous êtes fans des Avengers et autres super-héros et héroïnes Marvel sachez que leurs aventures seront aussi disponibles sur la nouvelle plate-forme de Disney. Il en ira de même pour les productions Pixar. Hulu est aussi dans le giron de Disney puisque le géant du divertissement en détient 60%. Pour l'instant, Disney Play devrait rester indépendante d'Hulu, les deux services visant des publics différents. Le flou demeure concernant les fictions Marvel-Netflix comme Jessica Jones, Luke Cage ou encore Iron Fist. Elles devraient arriver sur la plate-forme Hulu, car Disney veut éviter d'avoir des contenus trop violents sur Play pour son jeune public.



Salto (prix inconnu)

C'est la réponse française à Netflix. M6, TF1 et France Télévisions veulent créer une plateforme unique pour rassembler leurs programmes et proposer une interface simple pour coller aux nouveaux usages des téléspectateurs d’aujourd’hui et de demain. "Salto proposera plusieurs formules d’abonnement pour tenir compte des besoins de chacun, note les médias dans un communiqué. Salto donnera accès à des avant-premières et des services enrichis. Cette nouvelle offre s’articulera de la meilleure manière avec

les plateformes gratuites existantes : MYTF1, 6Play et France.tv".