publié le 05/09/2018 à 20:35

Le documentaire Whitney, présenté à Cannes, sort ce mercredi 5 septembre au cinéma. Le portrait d'une diva fragile au destin tragique, Whitney Houston. Dans les années 90, tout le monde l'aime. Même Oussama Ben Laden. Le chef d'Al-Qaida était tellement dingue de la chanteuse soul, qu'il voulait tuer son mari et la kidnapper.



C'est qu'à l'époque, Whitney Houston est une star. Une sorte de Michael Jackson en jupons. On la surnomme "The Voice", comme Sinatra. Une voix en or héritée de sa mère, Cissy Houston, chanteuse de gospel et choriste occasionnelle d'Elvis Presley. Whitney, elle, débute avec les Neville Brothers et Jermaine Jackson.

Elle sort son premier album à 22 ans, qui lui vaudra directement un disque de diamant. La jolie môme est une machine à succès : 200 millions d'albums vendus. Dont l'inoubliable musique du film Bodygard, I Will Always Love You, le plus gros tube féminin de tous les temps.

Descente aux enfers

Elle a tout pour être heureuse... Jusqu'à sa rencontre avec Bobby Brown. Chanteur lui aussi, mais il n'a pas son talent et surtout, il est accro à la cocaïne et à la marijuana. Avec lui, elle plonge, elle se fait arrêter dans un aéroport. Elle doit chanter aux Oscars, elle en est incapable. Sa fille, Bobby Kristina, elle ne s'en occupe pas.



Comme sa mère, la gosse sera boulimique et toxico dès l'âge de 14 ans. Whitney se fâche avec sa propre mère qui veut la désintoxiquer. Elle perd aussi sa meilleure amie, Robyn, son assistante, qui l'a mise au pied du mur. Son mari est violent, diagnostiqué bipolaire : il la frappe, il la massacre sur le portrait de famille accroché au mur, il peint des yeux partout dans leur maison, pour la surveiller. Il la trompe et il la ruine, elle doit vendre sa maison et ses robes. Après 14 années d'enfer, elle demande le divorce, mais elle est détruite.



Alors que ce mariage devait la sauver. Oui, la sauver, car tout n'était pas si rose avant. Le documentaire révèle qu'elle a été agressée sexuellement quand elle était enfant, par une cousine. Whitney Houston était d'ailleurs une bisexuelle inavouée. Sa grande amie Robyn était aussi son amoureuse.

La drogue, elle avait commencé à 16 ans, avec ses frères. Sa mère était jalouse de son succès, son père réclamait de l'argent. Bref, elle a voulu fuir et elle a décidé que son prince charmant, ce serait Bobby. Mauvaise pioche. Elle meurt d'une overdose en 2012.



Trois ans plus tard, sa fille se suicide à 22 ans. Deux vies gâchées. Whitney Houston n'avait jamais cru à un "come back", elle parlait de "come through" : continuer, survivre... Mais comment survivre quand on a perdu cette voix ?