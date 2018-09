publié le 20/09/2018 à 11:49

C'est une grande surprise. Personne n'avait vu venir ce jeune réalisateur pour remplacer Danny Boyle aux manettes du très attendu 25ème film James Bond. Le réalisateur américain Cary Joji Fukunaga, 41 ans, dirigera le tournage du prochain James Bond, qui débutera le 4 mars 2019, près de Londres, pour une sortie mondiale prévue le 14 février 2020, ont annoncé les producteurs.





"Nous sommes ravis de travailler avec Cary. Sa polyvalence et son innovation font de lui un excellent choix pour notre prochaine aventure de James Bond", ont indiqué les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli sur Twitter. Il remplace le Britannique Danny Boyle qui avait jeté l'éponge en raison de "différends artistiques".

Cary Joji Fukunaga n'est pas (encore) un grand nom de la réalisation. Des noms comme Kathryn Bigelow, Christopher Nolan, Sam Mendes, Kenneth Branagh, Denis Villeneuve et Martin Campbell étaient pressentis, mais les producteurs ont fait le choix de l'audace et de la jeunesse.

Cary Joji Fukunaga a réalisé le remarquable Sin Nombre (prix de la meilleure réalisation au festival de Sundance) ou encore l'adaptation de Jane Eyre (avec Mia Wasikowska et Michael Fassbender). Il est surtout connu du grand public pour son travail à la télévision : il a notamment réalisé la première saison de la série True Detective (pour lequel il a obtenu un Emmy Award en 2014) et vient de finir le projet Maniac de Netflix avec Emma Stone et Jonah Hill.